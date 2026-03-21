Barboza fez o gol da vitória do Botafogo sobre o Red Bull Bragantino

O alívio foi evidente dos jogadores do Botafogo com a vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino. Em um momento de forte pressão sobre o técnico Martín Anselmi, o capitão Barboza, autor do gol salvador, saiu em defesa do compatriota e dividiu a responsabilidade pela sequência ruim com o elenco.
"Tanto ele (anselmi) como sua comissão técnico trabalham muito, muitíssimo e ele não merecia como a gente estava perdendo os jogos, pela maneira como ele se dedica e trabalha. A gente tem que dar esse respaldo, gostamos de verdade dele. Não é só um treinador bom em campo, é um cara espetacular fora, é muito gente boa. Precisamos dar valor a isso e a gente não estava conseguindo fazer o que ele queria", disse em entrevista na saída de campo ao Sportv.
Após quatro derrotas seguidas no Brasileirão, o Botafogo voltou a vencer e saiu da zona de rebaixamento. Agora, terá de torcer contra Santos, Mirassol e Internacional, que jogam no domingo (21). 
"Foi uma vitória muito importante. Temos trabalhado muito para ganhar os jogos e não estávamos conseguindo. Jogadores, comissão técnica e torcida mereciam. Conseguimos, é muito importante e vamos ter alguns dias para trabalhar e pensar no próximo jogo", disse o zagueiro argentino.
Na próxima rodada do Brasileirão, o Botafogo recebe o Athletico-PR no Nilton Santos. A partida acontece em 29 de março.