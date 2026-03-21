John, de uniforme roxo, no jogo entre Peñarol e BotafogoVítor Silva/Botafogo
John conta bastidores e relembra como foi jogar semifinal da Libertadores pendurado
Goleiro foi campeão da competição continental com o Glorioso em 2024
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Executivo de futebol do clube, no entanto, aprovou nome do jogador
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