John, de uniforme roxo, no jogo entre Peñarol e Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

John, de uniforme roxo, no jogo entre Peñarol e BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 21/03/2026 15:31

Rio - Campeão da Libertadores com o Botafogo em 2024, John disputou o jogo da volta contra o Peñarol, válido pela semifinal, pendurado. Em entrevista ao 'Charla Podcast', o goleiro revelou como soube que seria titular mesmo com a vitória por 5 a 0 na ida e admitiu que não conseguiu focar na partida. Se tomasse um amarelo, desfalcaria o Glorioso na decisão.

"5 a 0 na ida. Aí na outra semana eu chegava para o treinador de goleiro: 'Eu vou jogar? Já sabe quem vai jogar'. E ele (respondia): 'Não sei, o Artur Jorge não falou quem vai jogar'. Aí eu disse: '5 a 0 já, fala pra ele (risos). Estava ansioso. E o Artur Jorge falou: 'Só vou soltar a escalação no vestiário'. Já no busão (sic) perguntei ao treinador de goleiros. Na preleção, ele tirou Luiz Henrique, Igor (Jesus)... ", disse John.

"Foi um jogo que eu não concentrei. Só consegui pensar no amarelo e ficar fora da final. 5 a 0. Falei: 'A gente não vai tomar uma virada'. Eu não conseguia focar no jogo, porque eu só ficava pensando: 'tem que correr, pegar a bola, bater o tiro de meta rápido, o juiz não pode me dar amarelo'. Quando ia começar o jogo, falei: 'juizão (sic), você olhou para mim, vou chutar a bola para frente, não precisa nem apitar. A bola saía para fora, e os caras viravam de costas pedindo calma. 'Calma o caramba, já pode arrumar todo mundo, tem descanso não'", completou.

O Alvinegro chegou para o segundo jogo diante do Peñarol com cinco atletas pendurados: John; Alexander Barboza; Gregore; Luiz Henrique; e Igor Jesus.

Apenas o goleiro foi titular. O zagueiro Barboza entrou no segundo tempo, mas não levou cartão. Com a derrota por 3 a 1 em Montevidéu, o Botafogo garantiu vaga na decisão com um triunfo por 6 a 3 no placar agregado.

Na final, o Botafogo venceu o Atlético-MG e sagrou-se campeão da Libertadores pela primeira vez.