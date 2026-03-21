Martín Anselmi ganhou alguns dias de tranquilidade no Botafogo graças à vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, fora de casa. Mas para o técnico, pressionado de demissão pela sequência ruim, o apoio dos jogadores do elenco é um fator importante para a manutenção de seu trabalho.
"Qualquer treinador sabe perfeitamente quando não tem o respaldo dos jogadores e aí você não pode continuar trabalhando no time. Se o jogador não acredita não há o que fazer. Se estou aqui, e tenho isso muito claro, é porque nossa relação, nosso trabalho e nosso dia a dia com os jogadores e com a diretoria é top", afirmou o técnico argentino após a partida, elogiando os seus jogadores.
"A gente trabalha todos os dias para sermos melhores. Eles são um grupo que quer. Eu gosto disso. Eles sempre querem e sabem a classe de profissionais que somos. Nosso foco é no rendimento, em melhorar, e aí acontecem coisas boas. Só sei que estou orgulhoso e é um prazer trabalhar com eles".
Mesmo com o apoio do elenco do Botafogo, Anselmi sabe que os resultados serão determinantes. Por isso, celebrou a vitória fora de casa que encerrou com uma sequência de quatro rodadas sem vencer no Brasileirão.
"Ganhar é sempre bom, sempre traz alívio, tranquilidade. Tivemos que romper essa sequência negativa que tínhamos. Ganhar aqui (em Bragança Paulista) não é fácil, sofremos ano passado".
O técnico também avaliou como foi a partida e admitiu que o Botafogo teve problemas para jogar, especialmente após sofrer o gol de empate, aos 14 minutos do primeiro tempo.
"Na primeira metade fomos superados em quase todas as fases do jogo. Eles foram melhores depois do nosso gol. Corrigimos no intervalo e tivemos que ser fortes para defender o placar. Você tem que interromper a dinâmica negativa ganhando. Parabéns aos jogadores", completou.