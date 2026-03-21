O Botafogo esteve longe de fazer uma boa atuação, pelo contrário. Mas contou com as boas defesas de Raul e gols em jogadas de bola parada - de Alex Telles, de pênalti, e Barboza, em escanteio - para vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 1, em Bragança Paulista (SP), neste sábado, pela oitava rodada do Brasileirão.
Com o resultado, o Glorioso volta a vencer no campeonato, após sequência de quatro derrotas seguidas, chega a seis pontos (e um jogo a menos) e dorme fora zona de rebaixamento, em 15º lugar. De quebra, dá mais tempo para Martín Anselmi, que corria risco de demissão em caso de tropeço
Primeiro tempo movimentado e com erros defensivos
Pressionado, o Botafogo teve o início dos sonhos, ao abrir o placar aos sete minutos com Alex Telles cobrando pênalti discutível sofrido por Joaquín Correa. O atacante argentino, aliás, foi uma das mudanças (Jordan Barrera saiu) do técnico Martín Anselmi para recuperar o caminho da vitória.
As outras foram: Mateo Ponte (com Vitinho no banco), Ferraresi (Bastos foi poupado) e Santi Rodríguez ( no lugar do suspenso Medina). Só que time alvinegro continuou sofrendo muito defensivamente e sem melhora ofensiva. Desorganizado, deu muitos espaços e cometeu erros bobos de passe na saída de bola.
E assim, não demorou para sofrer o empate. Antes de marcar aos 14 minutos, em erro da defesa ao fazer a linha de impedimento, Lucas Barbosa teve outras duas chances claras e parou em Raul. O Botafogo ainda mandou uma bola na trave com Montoro, aos 17, mas foi o Bragantino quem balançou redes, aos 20, com Mosquera, em novo erro defensivo ao fazer a linha de impedimento quase no meio de campo.
A sorte do Glorioso é que o VAR marcou impedimento inexistente na jogada (considerou que Sasha, em posição irregular, atrapalhou um defensor alvinegro) e anulou. Raul ainda salvou outra vez chute de Lucas Barbosa, cara a cara, enquanto o improdutivo ataque não levou mais perigo até o fim do primeiro tempo.
Botafogo 'acha' o gol no segundo tempo
Na volta do intervalo, Anselmi mandou a campo Vitinho e Villalba nos lugares de Alex Telles e Júnior Santos. Só que o panorama continuou o mesmo, com o Bragantino chegando com mais facilidade na área e sendo incompetente para finalizar, enquanto o Botafogo seguiu sem criatividade e jogando mal.
Aos 16, nova mudança no time, desta vez com Allan entrando no lugar de Santi Rodríguez. Com mais um volante, o técnico arrumou um erro que cometeu ao ter apenas Danilo sozinho na marcação, mesmo sem ser sua especialidade, além de perdê-lo no ataque.
Com mais volume após a mexida no meio de campo, o Botafogo se fez mais presente no ataque, até que chegou ao segundo gol em um escanteio. Danilo cruzou e Barboza subiu sozinho para marcar e dar alívio. Com a vantagem, o time buscou se segurar atrás, mas seguiu com dificuldades e contou com mais duas grandes defesas de Raul, em cabeçadas de Pitta e Gustavo Marques.
Ainda houve tempo para, em contra-ataque, Joaquín Correa aparecer cara a cara com Cleiton, mas parou no goleiro.
