Antes de se tornar um fenômeno no cinema, Chuck Norris construiu um currículo sólido na luta - (Foto: Reprodução/Instagram)

Antes de se tornar um fenômeno no cinema, Chuck Norris construiu um currículo sólido na luta(Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 21/03/2026 13:00

O mundo das artes marciais e do entretenimento perdeu um de seus maiores ícones com a morte de Chuck Norris, aos 86 anos. Reconhecido por sua trajetória vitoriosa tanto nos tatames quanto nas telas, o norte-americano teve o falecimento confirmado por sua família em comunicado oficial divulgado na última sexta-feira (20).



De acordo com os familiares, Chuck Norris faleceu de forma tranquila, cercado por pessoas próximas. O veterano havia sido hospitalizado no Havaí após sofrer uma emergência médica na quinta-feira (19). Apesar da internação, os detalhes sobre a causa da morte não foram revelados. Na mensagem publicada nas redes sociais, a família agradeceu o apoio, as orações e o carinho dos fãs ao redor do mundo.