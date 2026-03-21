Antes de se tornar um fenômeno no cinema, Chuck Norris construiu um currículo sólido na luta(Foto: Reprodução/Instagram)
De acordo com os familiares, Chuck Norris faleceu de forma tranquila, cercado por pessoas próximas. O veterano havia sido hospitalizado no Havaí após sofrer uma emergência médica na quinta-feira (19). Apesar da internação, os detalhes sobre a causa da morte não foram revelados. Na mensagem publicada nas redes sociais, a família agradeceu o apoio, as orações e o carinho dos fãs ao redor do mundo.
Antes de se tornar um fenômeno global no cinema, Chuck Norris construiu um currículo sólido nos esportes de combate. Seis vezes campeão mundial invicto de Karatê na divisão dos médios, o norte-americano foi um dos principais responsáveis por popularizar as artes marciais nos Estados Unidos durante as décadas de 1960 e 1970.
Além de sua carreira competitiva, Norris também deixou contribuições técnicas relevantes. Ele fundou a United Fighting Arts Federation e desenvolveu o estilo Chun Kuk Do, consolidando-se como um estudioso das artes marciais. Ao longo da vida, acumulou faixas-pretas em diversas modalidades, incluindo Karatê, Taekwondo, Tang Soo Do, Jiu-Jitsu e Judô.
A transição para Hollywood ocorreu de forma natural, inicialmente como instrutor de luta. Rapidamente, Chuck Norris ganhou espaço como ator e se tornou uma das principais figuras dos filmes de ação, contracenando com nomes históricos como Bruce Lee. Seu legado ultrapassa gerações, influenciando tanto atletas quanto praticantes e fãs das artes marciais em todo o mundo.
Com uma carreira marcada por conquistas dentro e fora dos combates, Chuck Norris deixa uma herança duradoura para o esporte e para a cultura popular, sendo lembrado como um dos maiores nomes da história das artes marciais.
Confira abaixo o comunicado da família na íntegra:
“É com o coração pesado que nossa família comunica o falecimento repentino do nosso querido Chuck Norris na manhã de ontem. Embora prefiramos manter as circunstâncias em privado, saibam que ele estava cercado por sua família e em paz. Para o mundo, ele foi um artista marcial, ator e um símbolo de força.
Para nós, foi um marido dedicado, um pai e avô amoroso, um irmão incrível e o coração da nossa família. Ele viveu sua vida com fé, propósito e um compromisso inabalável com as pessoas que amava. Por meio de seu trabalho, disciplina e bondade, inspirou milhões ao redor do mundo e deixou um impacto duradouro em tantas vidas.
Embora nossos corações estejam partidos, somos profundamente gratos pela vida que ele viveu e pelos momentos inesquecíveis que tivemos ao seu lado. O amor e o apoio que recebeu dos fãs significavam muito para ele, e nossa família é verdadeiramente grata por isso. Para ele, vocês não eram apenas fãs, eram seus amigos.
Sabemos que muitos acompanharam sua recente internação e somos muito gratos pelas orações e apoio. Enquanto lamentamos essa perda, pedimos gentilmente privacidade para nossa família neste momento. Obrigado por amá-lo conosco. Com amor, Família Norris”.
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