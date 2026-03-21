Disputa pelo cinturão peso-pena vai agitar o Jungle Fight 147 - (Foto: Hugo Elevaty Esportes)

Disputa pelo cinturão peso-pena vai agitar o Jungle Fight 147(Foto: Hugo Elevaty Esportes)

Publicado 21/03/2026 10:00

Pela primeira vez em sua história, o Jungle Fight 147 será realizado em Magé, neste sábado (21/3), a partir das 20h, com transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Combate. A expectativa é de casa cheia: os ingressos, gratuitos, foram esgotados em menos de 24 horas.



A principal atração desta edição do maior evento de MMA da América Latina será a disputa do cinturão peso-pena (66 kg) entre Anderson Leal, o “Garça”, do estado do Rio de Janeiro, e Alan Adler Rodrigues, de Minas Gerais. O confronto reúne histórias de superação dentro e fora da Arena.



Anderson Leal encontrou no esporte uma forma de reconstrução após perdas familiares marcantes ainda jovem. Após a morte da mãe, vítima de câncer, e do pai, durante a pandemia de Covid-19, o atleta decidiu competir para manter o foco e transformar a própria realidade.



Do outro lado, Alan Adler Rodrigues traz uma trajetória de luta desde cedo. Já vendeu balas nas ruas e trabalhou em lava a jato, experiências que, segundo ele, deram casca para a carreira de lutador.



Durante a semana, o Jungle Fight também promoveu dois dias de Eliminatórias Jungle, seletiva realizada em parceria com a Loterj para revelar novos talentos e abrir espaço para atletas locais na Arena Jungle.

Presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail celebrou a estreia em Magé e a expectativa para o evento. “Levar o Jungle Fight para Magé é histórico. A gente sabia que a Baixada Fluminense ia abraçar, e a resposta foi imediata, com ingressos esgotados em menos de 24 horas. Vai ser um caldeirão, uma torcida apaixonada, e o mais importante: oportunidade para os lutadores da região aparecerem e crescerem no MMA", disse.Wallid também destacou o papel do evento na valorização do esporte nacional. “O Jungle Fight tem essa missão de valorizar o MMA brasileiro, de fazer com que nossos atletas possam viver do esporte sem precisar sair do país ou ter outra profissão. Quero agradecer ao presidente da Loterj, Hazenclever Cançado, ao prefeito Renato Cozzolino, ao secretário Geilton Camara, ao chefe de gabinete Vinicius Bastos e ao vereador Leo da Vila por acreditarem no esporte como ferramenta de inclusão e transformação social".Presidente da Loterj, Hazenclever Cançado destacou o impacto do evento na região. “Que energia absurda viver um Jungle Fight acontecendo em plena Baixada Fluminense! O maior evento de MMA da América Latina abre portas e cria oportunidades para atletas da região mostrarem seu talento. Esse é um dos fundamentos mais importantes do esporte: revelar talentos, transformar vidas e mostrar que, com oportunidade, muitos sonhos podem ganhar forma dentro do octógono", exaltou.Prefeito de Magé, Renato Cozzolino também ressaltou a importância do momento para a cidade. “Ver Magé vivendo esse momento é motivo de muita emoção e orgulho para todos nós, mostra que estamos cada vez mais preparados para receber grandes eventos e, principalmente, para transformar vidas através do esporte. Estamos abrindo portas para os nossos jovens sonharem mais alto e acreditarem no seu futuro. Magé está fazendo história", enfatizou.Chefe de gabinete do prefeito, Vinicius Bastos enfatizou o caráter social do evento. “A gente está muito feliz com a chegada do Jungle Fight. É uma ferramenta de inclusão, desenvolvimento social e transforma a vida dos jovens guerreiros da cidade e da Baixada Fluminense. A expectativa é de um evento de sucesso, com casa cheia e muitos atletas se inspirando. É uma oportunidade para projetos sociais conhecerem de perto a grandiosidade do MMA", salientou.Já o secretário de Esportes, Geilton Camara, destacou o impacto direto nos projetos locais. “A cidade está muito feliz em receber o Jungle Fight. O esporte gera segurança para as famílias e oportunidades para os jovens. Temos vários projetos sociais e muitos atletas já foram contratados aqui. Isso fomenta o esporte e mostra que é possível crescer através dele. No sábado, isso aqui vai ficar pequeno", projetou.Por fim, o vereador Leo da Vila reforçou o papel transformador do esporte. “Estou no meu quinto mandato, sou policial e sei da importância do esporte na vida dessas crianças. Tenho projetos esportivos e acredito muito nesse caminho. Trazer o Jungle Fight para Magé é histórico, movimenta a economia, enche a cidade e inspira novos praticantes. Tenho certeza de que as academias vão lotar e mais jovens vão buscar esse caminho", acredita.66kg: Alan Adler Rodrigues (MG) x Anderson Leal (RJ)70kg: Lucas Corvo (RJ) x Mateus “Galudão” Silveira (SC)84kg: Uaslen Oliveira (RJ) x Jorge Bueno (RJ)66kg: Diogo Silva de Sousa (AP) x Gabriel “Talentinho” (RJ)66kg: Leandro Mesquita (RJ) x Ivan “The Dragon” Santos (RJ)52kg: Sabrina de Souza (RJ) x Cecília Pereira (RJ)57kg: Pedro Mascote (RJ) x Gabriel Rickson Lopes (MT)52kg: Rayra Ferreira (MG) x Maria Eduarda Oliveira (RJ)77kg: Thales Rugal (RJ) x Kauã Cristian (SP)61kg: Michael Silva (RJ) x Gabriel do Prado “PQD” (RJ)77kg: Cauê Seraphin (RJ) x Gustavo Mendes (RJ)