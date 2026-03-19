Principal atração da noite em Magé (RJ) será a disputa do cinturão peso-pena - (Foto: Divulgação)

Principal atração da noite em Magé (RJ) será a disputa do cinturão peso-pena(Foto: Divulgação)

Publicado 19/03/2026 06:00 | Atualizado 19/03/2026 11:34

O Jungle Fight realiza neste sábado, dia 21, a sua edição de número 147, marcando a primeira vez do maior evento de MMA da América Latina em Magé, no estado do Rio de Janeiro. Com entrada gratuita e transmissão ao vivo pelos canais Sportv e Combate, a partir das 20h (horário de Brasília), o show promete movimentar a cidade com uma programação que une esporte e conscientização social.



A principal atração da noite será a disputa do cinturão peso-pena, entre o fluminense Anderson Leal e o mineiro Alan Adler Rodrigues. Anderson chega ao combate com um cartel de oito vitórias em 13 lutas, sendo metade delas por via rápida. Do outro lado, Alan Adler mantém um retrospecto invicto, com seis vitórias em seis combates, quatro delas também encerradas antes do tempo regulamentar.