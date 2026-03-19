Principal atração da noite em Magé (RJ) será a disputa do cinturão peso-pena(Foto: Divulgação)
A principal atração da noite será a disputa do cinturão peso-pena, entre o fluminense Anderson Leal e o mineiro Alan Adler Rodrigues. Anderson chega ao combate com um cartel de oito vitórias em 13 lutas, sendo metade delas por via rápida. Do outro lado, Alan Adler mantém um retrospecto invicto, com seis vitórias em seis combates, quatro delas também encerradas antes do tempo regulamentar.
Além das lutas, a edição 147 reforça o compromisso do Jungle Fight com causas sociais. Ao longo dos anos, o evento tem levantado bandeiras importantes, como o combate ao desmatamento da Amazônia, às drogas, à pedofilia e, desta vez, aos maus-tratos aos animais.
“A gente sempre usou o Jungle Fight como uma plataforma de transformação. Levantar a bandeira contra os maus-tratos aos animais é mais uma forma de dar visibilidade a uma causa urgente e necessária. O esporte tem essa força de alcançar pessoas e gerar consciência”, destacou o presidente do evento, Wallid Ismail.
Wallid também ressaltou o impacto social do MMA na vida de atletas e comunidades, além de agradecer o apoio das autoridades locais e estaduais.
“O Jungle Fight é uma porta de oportunidade para muitos atletas que sonham em mudar de vida através do esporte. É um trabalho de inclusão social, de transformação real. Quero agradecer ao prefeito Renato Cozzolino e ao presidente da Loterj, Hazenclever Cançado, pelo apoio e por acreditarem no esporte como ferramenta de mudança”, completou.
O card do evento conta com 20 lutadores do estado do Rio de Janeiro, ratificando o protagonismo local e o incentivo ao desenvolvimento do MMA fluminense, em uma iniciativa que dialoga diretamente com o apoio da Loterj ao esporte no estado.
“A realização do Jungle Fight em Magé representa um momento histórico para o esporte na Baixada Fluminense. É Loterj tem orgulho de apoiar iniciativas que promovem o esporte, movimentam a economia e aproximam grandes competições da população fluminense”, disse Hazenclever Cançados que promovem o esporte, movimentam a economia e aproximam grandes competições da população fluminense”, disse Hazenclever Cançado.
O Jungle Fight 147 em Magé também representa um passo importante para a cidade no cenário esportivo nacional, como exaltou o prefeito Renato Cozzolino.
“Receber um evento do porte do Jungle Fight em Magé é motivo de grande orgulho para todos nós. Além de colocar o nome da nossa cidade em evidência no cenário esportivo nacional e internacional, essa iniciativa fortalece o incentivo ao esporte, gera oportunidades para nossos jovens e movimenta a economia local. Estamos trabalhando para que Magé seja cada vez mais um município preparado para receber grandes eventos, promovendo lazer, desenvolvimento e inclusão social por meio do esporte", exaltou.
Confira abaixo o card completo do evento:
Jungle Fight 147
Magé, RJ
Sábado, 21 de março de 2026
66: Alan Adler Rodrigues (MG) x Anderson Leal (RJ)
70: Lucas Corvo (RJ) x Mateus “Galudão” Silveira (SC)
84: Uaslen Oliveira (RJ) x Jorge Bueno (RJ)
66: Diogo Silva de Sousa (AP) x Gabriel “Talentinho” (RJ)
57: Francisco Assis (RJ) x Rafael Sanson (RS)
61: Ramon da Costa Furtado (RJ) x Bruce Lee Silva Almeida (MG)
66: Leandro Mesquita (RJ) x Ivan “The Dragon” Santos (RJ)
52: Sabrina de Souza (RJ) x Cecília Pereira (RJ)
57: Pedro Mascote (RJ) x Gabriel Rickson Lopes (MT)
52: Rayra Ferreira da Silva (MG) x Maria Eduarda da Silva Oliveira (RJ)
77: Thales Rugal (RJ) x Kauã Cristian (SP)
57: Vítor Loost (RJ) x Matheus Roffe (RJ)
61: Michael Silva (RJ) x Gabriel do Prado Costa Guedes da Silva “PQD” (RJ)
77: Cauê Seraphin (RJ) x Gustavo Mendes (RJ)
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