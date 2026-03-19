José Aldo e Conor McGregor protagonizaram uma das maiores rivalidades do MMA(Foto: Reprodução/UFC)
Em participação no programa "Fut&Papo", do canal "Lance!", José Aldo descreveu o comportamento do irlandês longe das câmeras, apontando excessos mesmo no auge da carreira do rival. O ex-campeão peso-pena destacou o contraste entre a postura pública de McGregor e suas atitudes nos bastidores.
“Ele (McGregor) é muito louco. No ‘PPV’, a gente estourou. Ele falava muito, discussão o tempo todo. Chato pra caraca, perturbava (risos). Foi um mês (fazendo a promoção para a luta). Quando ligava a câmera, f***. E (fora da câmera) ele ficava doido. É cheirando e bebendo o tempo todo. Foda… Em Vegas, teve uma gravação do TUF, com o Urijah (Faber). Ele só ia lá e nem treinava os alunos, e falava: ‘Os alunos estão prontos’. Era só noitada o dia inteiro. Muito louco. O bicho é louco. Não tinha nada a ver (com a filosofia do esporte). Hoje em dia eu tenho uma boa relação com ele”, afirmou o ex-campeão peso-pena.
Apesar das críticas ao comportamento do antigo adversário, José Aldo ressaltou que a relação atual entre ambos é respeitosa, indicando que a rivalidade ficou no passado. Ainda assim, os bastidores revelados ajudam a dimensionar o nível de tensão que cercava o duelo à época.
Histórico da rivalidade
O confronto entre José Aldo e Conor McGregor ocorreu em dezembro de 2015, na luta principal do UFC 194, valendo o cinturão dos penas. Amplamente promovido, o embate terminou de forma surpreendente, com vitória do irlandês por nocaute em apenas 13 segundos de combate.
O resultado encerrou um longo reinado de Aldo na divisão, iniciado ainda nos tempos de WEC, e consolidou McGregor como uma das maiores estrelas do esporte. O desfecho, porém, deixou uma lacuna na carreira do brasileiro.
Após a derrota, José Aldo buscou uma revanche imediata, mas o cenário mudou com a subida de McGregor para os leves. A segunda luta nunca se concretizou, e o próprio brasileiro reconhece que esse reencontro acabou se tornando uma das grandes ausências em seu cartel profissional.
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