Organização procura lutadores com características especiais para o Outboxing Fight Night 3 (Foto: Divulgação)
Para participar, o caminho é claro e objetivo. Os interessados devem acessar o link disponível na bio oficial do evento no Instagram @outboxing.official, preencher o formulário de inscrição e aguardar o contato da organização. A regra também é direta: apenas atletas inscritos por esse canal entram no processo seletivo, sem exceções.
Mais do que uma simples convocação, o anúncio deixa evidente o perfil buscado para o evento. A Outboxing procura lutadores que compreendam o Boxe para além do impacto - atletas que enxerguem o esporte como estratégia, leitura e controle. Em um cenário onde potência muitas vezes ganha destaque, o OFN 3 reforça que inteligência sob pressão é o diferencial dentro das cordas.
A proposta se conecta com a identidade construída pelo evento desde suas primeiras edições. O Outboxing Fight Night vem se posicionando como um espaço onde técnica, preparo e mentalidade caminham lado a lado, valorizando o atleta completo e o respeito às raízes do Boxe.
Com inscrições abertas e expectativa crescente, o OFN 3 se consolida como mais uma oportunidade para quem quer provar seu valor no ringue. A mensagem é simples, mas carregada de significado: a chance está posta - agora, a decisão é de quem está disposto a subir e mostrar do que é capaz.
Link oficial do Outboxing Fight Night para inscrição (copie e cole no navegador):
https://docs.google.com/forms/d/1SgIlIUN6a1peu855Vk0O1k6SSCm13oZP-vBL5uuRjp8/viewform?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGntYaHWsuJv3c_Un10XpvAlIgjG-fW0iXw3vlRgeV_UAp9eC3r4PLlxSBy7SQ_aem_odwfPL9IEcfedaIj3Dj5MA&edit_requested=true
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