Organização procura lutadores com características especiais para o Outboxing Fight Night 3 - (Foto: Divulgação)

Organização procura lutadores com características especiais para o Outboxing Fight Night 3 (Foto: Divulgação)

Publicado 19/03/2026 08:00

Em ascensão, o Outboxing Fight Night lançou oficialmente as inscrições para sua terceira edição e já movimenta o cenário das lutas com um chamado direto aos atletas: o ringue está aberto. Sem rodeios, a organização iniciou o processo de seleção para o OFN 3, reforçando o compromisso com um evento que valoriza não apenas a força, mas a essência do Boxe.



Para participar, o caminho é claro e objetivo. Os interessados devem acessar o link disponível na bio oficial do evento no Instagram @outboxing.official, preencher o formulário de inscrição e aguardar o contato da organização. A regra também é direta: apenas atletas inscritos por esse canal entram no processo seletivo, sem exceções.