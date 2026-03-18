Santiago International Cup vai reunir atletas do Chile e países vizinhos em um grande evento - (Foto: Divulgação)

Santiago International Cup vai reunir atletas do Chile e países vizinhos em um grande evento (Foto: Divulgação)

Publicado 18/03/2026 08:00 | Atualizado 18/03/2026 11:22

O Santiago International Cup 2026 chega como um dos principais eventos do calendário sul-americano de Jiu-Jitsu, reunindo atletas de diferentes países no Chile, no dia 18 de abril. A competição da ISBJJA - braço internacional da CBJJD - se consolida como uma importante vitrine, atraindo competidores de diversos níveis técnicos e fortalecendo o intercâmbio esportivo na região.



Marcado para acontecer na capital Santiago, o evento é aberto a atletas nacionais e estrangeiros, contemplando uma ampla gama de categorias, do kids ao master, com disputas Gi & No-Gi. A proposta é oferecer uma experiência completa de competição, com estrutura profissional e premiação em dinheiro.



"A expectativa é de grande participação de atletas do Chile e países vizinhos, reforçando o crescimento do Jiu-Jitsu na América do Sul e a expansão do esporte fora dos polos tradicionais", projetou Rogério Gavazza, presidente da CBJJD.