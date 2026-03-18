Santiago International Cup vai reunir atletas do Chile e países vizinhos em um grande evento (Foto: Divulgação)
Marcado para acontecer na capital Santiago, o evento é aberto a atletas nacionais e estrangeiros, contemplando uma ampla gama de categorias, do kids ao master, com disputas Gi & No-Gi. A proposta é oferecer uma experiência completa de competição, com estrutura profissional e premiação em dinheiro.
"A expectativa é de grande participação de atletas do Chile e países vizinhos, reforçando o crescimento do Jiu-Jitsu na América do Sul e a expansão do esporte fora dos polos tradicionais", projetou Rogério Gavazza, presidente da CBJJD.
Com inscrições abertas no site www.isbjja.com e valores acessíveis em diferentes categorias, o torneio busca democratizar o acesso à competição, permitindo que mais atletas entrem no circuito e ganhem experiência em eventos internacionais.
Através desse projeto, o Santiago International Cup se firma como um campeonato estratégico no calendário do Jiu-Jitsu sul-americano, reunindo talento, organização e projeção internacional. Para atletas e equipes, é mais uma oportunidade de competir em alto nível e ampliar horizontes dentro do esporte.
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