A entrega dos materiais esportivos funciona como incentivo à permanência dos alunos no projeto - (Foto: Divulgação)

A entrega dos materiais esportivos funciona como incentivo à permanência dos alunos no projeto (Foto: Divulgação)

Publicado 18/03/2026 07:00 | Atualizado 18/03/2026 10:35

O Instituto Irmãos Nogueira realizou, no último dia 12, a entrega de uniformes e equipamentos esportivos para alunos do núcleo de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, por meio do projeto Luta: Escola da Vida.



Atualmente, o projeto atende mais de 650 alunos, distribuídos nos núcleos de Santa Cruz, Complexo da Penha, Jacarezinho e Campo Grande, com aulas gratuitas baseadas em disciplina, respeito e desenvolvimento pessoal.



Um dos pontos de atenção do projeto é a participação feminina. Todos os núcleos contam com turmas exclusivas para mulheres, reunindo mães e jovens em atividades de artes marciais e defesa pessoal. A proposta busca ampliar a participação e incentivar a inclusão de gênero, em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas.