A entrega dos materiais esportivos funciona como incentivo à permanência dos alunos no projeto (Foto: Divulgação)
Atualmente, o projeto atende mais de 650 alunos, distribuídos nos núcleos de Santa Cruz, Complexo da Penha, Jacarezinho e Campo Grande, com aulas gratuitas baseadas em disciplina, respeito e desenvolvimento pessoal.
Um dos pontos de atenção do projeto é a participação feminina. Todos os núcleos contam com turmas exclusivas para mulheres, reunindo mães e jovens em atividades de artes marciais e defesa pessoal. A proposta busca ampliar a participação e incentivar a inclusão de gênero, em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas.
A entrega dos materiais esportivos funciona como incentivo à permanência dos alunos no projeto e ao desenvolvimento das atividades. De acordo com o Instituto Irmãos Nogueira, ações como essa contribuem para a formação dos participantes por meio do esporte.
A iniciativa conta com patrocínio da Light, via Lei de Incentivo ao Esporte, em parceria com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro. O objetivo é promover inclusão social, educação e qualidade de vida por meio das artes marciais.
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