Disputas do kids ao master prometem agitar o Saquarema Summer National Open (Foto: ISO)
Organizado pela CBJJD, o evento marca o início de uma série de etapas que vêm ganhando cada vez mais força fora da capital. A proposta do Circuito Mineirinho Costa do Sol é justamente ampliar o acesso às competições, levando estrutura e oportunidades para cidades estratégicas do interior, fortalecendo o desenvolvimento do Jiu-Jitsu na região.
"Gostaria de agradecer o apoio da Prefeitura de Saquarema, através da Secretária de Esporte, Lazer e Turismo, e do refrigerante Mineirinho, por ajudarem na consolidação do Circuito na Região dos Lagos do Rio", disse Rogério Gavazza, presidente da CBJJD.
Assim como nas últimas edições, a expectativa é de grande participação de atletas, professores e equipes, impulsionada pelo crescimento do Circuito nos últimos anos. A abertura da temporada costuma ser determinante para o andamento do ranking, já que pontuações importantes começam a ser definidas logo na primeira etapa, colocando desde cedo os competidores na disputa pelos principais prêmios do ano.
E não faltam atrativos. O Circuito Mineirinho Costa do Sol 2026 mantém um pacote de incentivos que inclui premiações em dinheiro, bolsas Atleta Mineirinho Gold Team e passagens internacionais para competir pela ISBJJA na Europa em 2027, reforçando o seu caráter profissional. Cada luta, portanto, ganha peso estratégico dentro da temporada.
Outro ponto que chama atenção é a importância do Circuito para atletas da própria Região dos Lagos. Com etapas próximas de casa, muitos conseguem manter frequência competitiva sem altos custos de deslocamento, o que contribui diretamente para a evolução técnica e para o surgimento de novos talentos no cenário estadual.
Com inscrições ainda abertas no site www.cbjjd.com.br, o Saquarema Summer National Open se aproxima como uma das etapas mais aguardadas do início de temporada. Para quem busca pontuar no ranking e entrar na briga pelas premiações, o recado é claro: a largada do Circuito Mineirinho Costa do Sol 2026 será decisiva.
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