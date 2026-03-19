Disputas do kids ao master prometem agitar o Saquarema Summer National Open - (Foto: ISO)

Disputas do kids ao master prometem agitar o Saquarema Summer National Open (Foto: ISO)

Publicado 19/03/2026 07:15 | Atualizado 19/03/2026 14:33

O Saquarema Summer National Open de Jiu-Jitsu Desportivo entra na reta final de inscrições e promete abrir em grande estilo o Circuito Mineirinho Costa do Sol 2026. A competição acontece nos dias 28 e 29 de março, em Saquarema, reunindo atletas de diversas categorias e consolidando mais uma temporada do Circuito na Região dos Lagos.



Organizado pela CBJJD, o evento marca o início de uma série de etapas que vêm ganhando cada vez mais força fora da capital. A proposta do Circuito Mineirinho Costa do Sol é justamente ampliar o acesso às competições, levando estrutura e oportunidades para cidades estratégicas do interior, fortalecendo o desenvolvimento do Jiu-Jitsu na região.



"Gostaria de agradecer o apoio da Prefeitura de Saquarema, através da Secretária de Esporte, Lazer e Turismo, e do refrigerante Mineirinho, por ajudarem na consolidação do Circuito na Região dos Lagos do Rio", disse Rogério Gavazza, presidente da CBJJD.