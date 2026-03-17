Jovem é oriundo do projeto social Energia Olímpica, situado na Ladeira dos Tabajaras, comunidade na Zona Sul do Rio - (Foto: Reprodução/Instagram)

Jovem é oriundo do projeto social Energia Olímpica, situado na Ladeira dos Tabajaras, comunidade na Zona Sul do Rio(Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 17/03/2026 18:00 | Atualizado 19/03/2026 17:38

O jovem atleta Moisés Teixeira, que já foi diversas vezes campeão brasileiro de luta greco-romana, vive um dos momentos mais decisivos de sua trajetória no esporte, e também um dos mais difíceis fora dele.



Oriundo de projeto social Energia Olímpica, situado na Ladeira dos Tabajaras, comunidade na Zona Sul do Rio de Janeiro, o atleta é cercado por uma realidade marcada por desafios.



Moisés Teixeira conquistou, com disciplina e talento, a oportunidade de representar o Brasil em sua primeira competição internacional, o Campeonato Pan-Americano no Panamá, um sonho que não é apenas individual, mas coletivo: carrega consigo a esperança de milhares de jovens das comunidades do Rio que veem no esporte um caminho de transformação.