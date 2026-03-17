Jovem é oriundo do projeto social Energia Olímpica, situado na Ladeira dos Tabajaras, comunidade na Zona Sul do Rio(Foto: Reprodução/Instagram)
Oriundo de projeto social Energia Olímpica, situado na Ladeira dos Tabajaras, comunidade na Zona Sul do Rio de Janeiro, o atleta é cercado por uma realidade marcada por desafios.
Moisés Teixeira conquistou, com disciplina e talento, a oportunidade de representar o Brasil em sua primeira competição internacional, o Campeonato Pan-Americano no Panamá, um sonho que não é apenas individual, mas coletivo: carrega consigo a esperança de milhares de jovens das comunidades do Rio que veem no esporte um caminho de transformação.
No entanto, a poucos dias do encerramento do prazo, o atleta corre o risco de perder o direito ao benefício do Bolsa Atleta por um motivo burocrático: a ausência de uma declaração escolar obrigatória para a inscrição.
Segundo a família, o documento vem sendo solicitado há quase um mês, mas, até o momento, não foi entregue pela direção da escola. Caso a situação não seja resolvida com urgência, Moisés poderá ficar sem o apoio financeiro essencial para seguir competindo em alto nível.
Marcos, pai do atleta, lamentou toda a situação que vem se desenrolando ao longo dos dias e fez um apelo para que o caso tenha uma solução positiva para o seu filho.
“Meu filho lutou a vida inteira pra chegar até aqui. Nunca teve nada fácil. Tudo foi com muito esforço, com apoio de pessoas que acreditaram nele. Agora que ele está prestes a representar o Brasil fora do país, a gente se vê travado por uma coisa simples, que era pra ser resolvida rapidamente. Estamos há quase um mês tentando essa declaração da escola e nada. O prazo de entrega da declaração encerra amanhã (esta quinta-feira), e se ele não conseguir, ele perde o Bolsa Atleta. E sem isso, fica praticamente impossível continuar. É muito duro ver um sonho sendo interrompido assim.”
Faixa-preta de Jiu-Jitsu e professor, Fabrício Xavier, que também é presidente do Sindilutas, vem ajudando na causa e reforçou o pedido por uma solução urgente para o caso.
“O caso do Moisés é mais um retrato da realidade de muitos talentos das comunidades. Estamos falando de um atleta campeão brasileiro, que conquistou o direito de representar o país internacionalmente. Ele não está pedindo favor, ele tem direito ao Bolsa Atleta. O que falta é sensibilidade e agilidade por parte das instituições, nesse caso específico, da direção da escola", disse Fabrício Xavier, que seguiu:
"O poder público precisa olhar com mais atenção para esses jovens. O esporte salva vidas, transforma histórias e cria oportunidades. Não podemos permitir que um talento desse nível seja prejudicado por burocracia. O Moisés representa muito mais do que ele mesmo, ele representa uma geração inteira que precisa de oportunidade. Estou tentando ajudá-lo há uma semana, mas a situação ficou bem complicada, e agora estamos lutando também contra o tempo."
A situação acende um alerta sobre a importância do apoio institucional e da desburocratização de processos para atletas de base. Para o jovem Moisés Teixeira, o tempo é curto, e a decisão de hoje pode definir não apenas sua carreira, mas o futuro de um sonho construído com luta, coragem e perseverança.
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