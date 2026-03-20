Guilherme Coleraus é um dos destaques do Taekwondo brasileiro(Foto: Reprodução)
Com mais de 15 anos de experiência competitiva, Coleraus já acumula títulos expressivos, como o ouro no Campeonato Mundial de 2015 e os títulos pan-americanos de 2014 e 2019. Em 2025, voltou a figurar entre os melhores do mundo ao alcançar novamente uma final mundial, reforçando sua consistência em alto nível e sua relevância no cenário internacional.
A regularidade do atleta em competições globais e sua permanência na Seleção Brasileira evidenciam um momento de maturidade técnica e competitiva. O desempenho recente serve como base para uma temporada de 2026 que promete ser ainda mais desafiadora, com o objetivo de retomar o topo do pódio e ampliar sua galeria de conquistas.
Além da carreira como competidor, Coleraus também desempenha papel importante na formação de novos talentos, contribuindo diretamente para o desenvolvimento do Taekwondo no Brasil.
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