Guilherme Coleraus é um dos destaques do Taekwondo brasileiro - (Foto: Reprodução)

Guilherme Coleraus é um dos destaques do Taekwondo brasileiro(Foto: Reprodução)

Publicado 20/03/2026 10:00

O atleta da Seleção Brasileira Guilherme Coleraus segue consolidando sua trajetória internacional no Taekwondo após uma temporada de destaque em 2025, marcada pelo vice-campeonato mundial de Taekwondo ATA. Com uma carreira sólida e presença constante entre os principais nomes da modalidade, o brasileiro agora mira voos ainda maiores para 2026.



Com mais de 15 anos de experiência competitiva, Coleraus já acumula títulos expressivos, como o ouro no Campeonato Mundial de 2015 e os títulos pan-americanos de 2014 e 2019. Em 2025, voltou a figurar entre os melhores do mundo ao alcançar novamente uma final mundial, reforçando sua consistência em alto nível e sua relevância no cenário internacional.