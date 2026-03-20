Lenda do MMA, Anderson Silva quer se despedir das lutas no Boxe - (Foto: Wander Roberto/Divulgação)

Lenda do MMA, Anderson Silva quer se despedir das lutas no Boxe(Foto: Wander Roberto/Divulgação)

Publicado 20/03/2026 11:00

Anderson Silva começa a traçar os passos finais de sua carreira nos esportes de combate. Fora do MMA desde 2020, o ex-campeão dos médios do UFC, que atualmente está com 50 anos, confirmou que pretende realizar apenas mais algumas lutas no Boxe antes de encerrar definitivamente sua trajetória como atleta profissional.



Em entrevista ao jornalista Ariel Helwani, o "Spider" revelou que planeja subir ao ringue mais uma ou duas vezes. Segundo o brasileiro, o foco atual está exclusivamente na nobre arte, descartando qualquer retorno ao MMA devido às exigências físicas da modalidade.



“Nakisa me convidou para lutar MMA ou Kickboxing, mas, como estou nesse processo (de me tornar policial), eu apenas disse: ‘Dessa vez não posso’. Ainda tenho uma ou duas lutas pela frente, mas apenas no Boxe. Já não tenho mais a mentalidade para treinar MMA, é muito duro para mim", disse Anderson Silva, que seguiu:



"(Sobre nomes que gostaria de enfrentar antes da aposentadoria) Acredito que uma boa luta (no Boxe) seria contra Chris Weidman. A outra seria contra… Não sei, talvez Hayato Sakurai. Acredito que são duas lutas interessantes para mim”, concluiu.