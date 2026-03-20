Lenda do MMA, Anderson Silva quer se despedir das lutas no Boxe(Foto: Wander Roberto/Divulgação)
Em entrevista ao jornalista Ariel Helwani, o "Spider" revelou que planeja subir ao ringue mais uma ou duas vezes. Segundo o brasileiro, o foco atual está exclusivamente na nobre arte, descartando qualquer retorno ao MMA devido às exigências físicas da modalidade.
“Nakisa me convidou para lutar MMA ou Kickboxing, mas, como estou nesse processo (de me tornar policial), eu apenas disse: ‘Dessa vez não posso’. Ainda tenho uma ou duas lutas pela frente, mas apenas no Boxe. Já não tenho mais a mentalidade para treinar MMA, é muito duro para mim", disse Anderson Silva, que seguiu:
"(Sobre nomes que gostaria de enfrentar antes da aposentadoria) Acredito que uma boa luta (no Boxe) seria contra Chris Weidman. A outra seria contra… Não sei, talvez Hayato Sakurai. Acredito que são duas lutas interessantes para mim”, concluiu.
Os nomes citados carregam forte simbolismo na carreira do brasileiro. Chris Weidman foi responsável por encerrar o histórico reinado de Anderson Silva no UFC, enquanto Hayato Sakurai marcou um momento importante no início de sua trajetória, quando o brasileiro conquistou o cinturão dos médios do Shooto.
A última apresentação de Anderson Silva no Boxe aconteceu em dezembro do ano passado, em evento realizado em Miami (EUA), quando superou Tyron Woodley por nocaute técnico no segundo round. Desde então, o veterano ainda não teve um novo compromisso oficializado, mas mantém a intenção de retornar aos ringues em breve.
Com uma carreira marcada por feitos históricos e adversários icônicos, Anderson caminha para um encerramento planejado, buscando confrontos que tenham significado pessoal e esportivo antes de se despedir definitivamente do cenário competitivo.
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