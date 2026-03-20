Tabela dos grupos da Sula: Botafogo está no E, e o Vasco, no G - Divulgação / Conmebol

Tabela dos grupos da Sula: Botafogo está no E, e o Vasco, no GDivulgação / Conmebol

Publicado 20/03/2026 00:00

Em busca de mais títulos continentais, os cariocas descobriram seus destinos na Libertadores e na Sul-Americana. Na noite de ontem, a Conmebol definiu, por meio de sorteio, os grupos de cada competição. Atual tetracampeão da América, o Flamengo está no Grupo A e terá pela frente o Estudiantes-ARG, o Cusco-PER, que joga a 3.400m de altitude, e o Independiente Medellín-COL.

Já no Grupo C, o Fluminense começa sua caminhada em busca do segundo título continental. Para isso, o Tricolor encara o Bolívar, conhecido pela altitude de La Paz (3.640m), além de Deportivo La Guaira-VEN e Independiente Rivadavia-ARG.

Entre os demais brasileiros, o destaque vai para o Cruzeiro, que está ao lado de Boca Juniors-ARG, Universidad Católica-CHI e Barcelona-EQU no Grupo D, considerado o 'grupo da morte'. O Corinthians aparece no Grupo E com Peñarol-URU, Santa Fe-COL e Platense-ARG, enquanto o Palmeiras está no Grupo F, junto de Cerro Porteño-PAR, Junior-COL e Sporting Cristal-PER. Por fim, o Mirassol compõe o Grupo G, ao lado de LDU-EQU, Lanús-ARG e Always Ready-BOL.

JÁ NA SULA...

O Botafogo caiu no possível 'grupo da morte' da Sul-Americana, que conta ainda com Racing-ARG, Caracas-VEN e Independiente Petrolero-BOL. O duelo contra os argentinos carrega um peso recente: as equipes se reencontram após a decisão da Recopa de 2024, quando os argentinos ficaram com o título. Já os bolivianos jogam a uma altitude de 2.800m.

No Grupo G, o Vasco terá pela frente o Olimpia-PAR, três vezes campeão da Libertadores, além do Audax Italiano-CHI e do Barracas Central-arg. O Cruzmaltino sonha com o fim de um jejum de 14 anos sem títulos de primeiro escalão.

O Atlético-MG ocupa o Grupo B, ao lado de Cienciano-PER, Puerto Cabello-VEN e Juventud-URU. O São Paulo aparece no C, com Millonarios-COL, Boston River-URU e O'Higgins-CHI. No Grupo D, o Santos enfrenta San Lorenzo-ARG, Deportivo Cuenca-EQU e Recoleta-PAR. Já o Grêmio encara Palestino-CHI, Montevideo City Torque-URU e Riestra-ARG. O Bragantino completa a lista no Grupo H, ao lado de River Plate-ARG, Blooming-BOL e Carabobo-VEN.