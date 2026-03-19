Alejandro Domínguez é o presidente da ConmebolDaniel Duarte / AFP

Mais artigos de O Dia
O Dia
Paraguai - O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, anunciou aumento no valor das premiações da Libertadores e da Sul-Americana. Ele trouxe a informação durante o sorteio das fase de grupos das duas competições, nesta quinta-feira (19).
Libertadores
O campeão receberá 25 milhões de dólares (R$ 131,4 milhões). Na temporada passada, o vencedor (Flamengo) faturou 24 milhões de dólares com o título.
A final da Libertadores de 2026 acontecerá no dia 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.
Sul-Americana
O campeão vai levar para casa 10 milhões de dólares (R$ 52,5 milhões). Na edição do ano passado, o vencedor (Lanús) recebeu 6,5 milhões de dólares.
A decisão da Sul-Americana de 2026 acontecerá no dia 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia.