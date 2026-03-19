Paraguai - A Conmebol definiu, em sorteio realizado nesta quinta-feira (19), na sede da entidade, em Luque, os grupos da Sul-Americana de 2026. O Botafogo vai reencontrar o Racing, que foi carrasco na Recopa, em 2025. Já o Vasco está junto com o Olimpia, do Paraguai.
O Botafogo estava no pote 4, já que veio da fase preliminar da Libertadores. O Vasco, por sua vez, estava no pote 2. Clubes do mesmo país não poderiam cair em um mesmo grupo. Dessa forma, não haverá confronto entre brasileiros nesta fase.
O líderes de cada grupo avança diretamente às oitavas de final. Já os times que ficarem na segunda colocação vão disputar um playoff contra uma equipe que ficou em terceiro na Libertadores.
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