Troféu da Sul-Americana - Divulgação/X @Sudamericana

Troféu da Sul-AmericanaDivulgação/X @Sudamericana

Publicado 19/03/2026 20:37 | Atualizado 19/03/2026 23:00

Paraguai - A Conmebol definiu, em sorteio realizado nesta quinta-feira (19), na sede da entidade, em Luque, os grupos da Sul-Americana de 2026. O Botafogo vai reencontrar o Racing, que foi carrasco na Recopa, em 2025. Já o Vasco está junto com o Olimpia, do Paraguai.

O Botafogo estava no pote 4, já que veio da fase preliminar da Libertadores. O Vasco, por sua vez, estava no pote 2. Clubes do mesmo país não poderiam cair em um mesmo grupo. Dessa forma, não haverá confronto entre brasileiros nesta fase.

O líderes de cada grupo avança diretamente às oitavas de final. Já os times que ficarem na segunda colocação vão disputar um playoff contra uma equipe que ficou em terceiro na Libertadores.

Veja os grupos

Grupo A: América de Cali (COL), Tigre (ARG), Macará (EQU) e Alianza Atlético (PER)

Grupo B: Atlético-MG, Cienciano (PER), Puerto Cabello (VEN) e Juventud (URU)

Grupo C: São Paulo, Millonarios (COL), Boston River (URU) e O'Higgins (CHI)

Grupo D: Santos, San Lorenzo (ARG), Deportivo Cuenca (EQU) e Recoleta (PAR)

Grupo E: Racing (ARG), Caracas (VEN), Independiente (BOL) e Botafogo.

Grupo F: Grêmio, Palestino (CHI), Montevideo City Torque (URU) e Deportivo Riestra (ARG)

Grupo G: Olimpia (PAR), Vasco, Audax Italiano (CHI) e Barracas Central (ARG)

Grupo H: River Plate (ARG), Red Bull Bragantino, Blooming (BOL) e Carabobo (VEN)

Veja o calendário

Fase de grupos: 7 de abril a 28 de maio



Playoffs: 21 a 30 de julho



Oitavas de final: 11 a 20 de agosto



Quartas de final: 8 a 17 de setembro



Semifinais: 13 e 21 de outubro



Final: 21 de novembro