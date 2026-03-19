Troféu da Libertadores - Divulgação/X @LibertadoresBR

Troféu da LibertadoresDivulgação/X @LibertadoresBR

Publicado 19/03/2026 21:33 | Atualizado 19/03/2026 23:00

Paraguai - Em sorteio realizado nesta quinta-feira (19), na seda da Conmebol, em Luque, Flamengo Fluminense conheceram os adversários na fase de grupos da Libertadores de 2026.

Atual campeão, o Rubro-Negro vai enfrentar mais uma vez o Estudiantes, seu adversário nas quartas em 2025. Além disso, vai encarar a altitude de Cusco, no Peru, a mais de 3 mil metros de altitude. O Independiente Medellín fecha o grupo.

Já o Tricolor terá pela frente o Bolívar, time de La Paz, a pouco mais de 3.500 metros. Deportivo La Guaira (VEN) e Independiente Rivadavia (ARG) fecham o Grupo C.

Em relação aos brasileiros, o grupo do Cruzeiro desponta como o "da morte". Afinal, encara Boca Juniors, Universidad Católica e Barcelona de Guayaquil.

O Mirassol estreante na Libertadores também encontrará dificuldades. Isso porque enfrentará o Lanús, atual campeão da Sul-Americana e da Recopa. Além disso, vai encarar a altitude, já que enfrentará a LDU, de Quito, e o Always Ready, de El Alto.

Veja os grupos

Grupo A: Flamengo, Estudiantes de la Plata (ARG), Cusco (PER) e Independiente Medellín (COL)

Grupo B: Nacional (URU), Universitario (PER), Coquimbo Unido (CHI) e Tolima (COL)

Grupo C: Fluminense, Bolívar (BOL), Deportivo La Guaira (VEN) e Independiente Rivadavia (ARG)

Grupo D: Boca Juniors (ARG), Cruzeiro, Universidad Católica (CHI) e Barcelona (EQU)

Grupo E: Peñarol (URU), Corinthians, Independiente Santa Fe (COL) e Platense (ARG)

Grupo F: Palmeiras, Cerro Porteño (PAR), Junior Barranquilla (COL) e Sporting Cristal (PER)

Grupo G: LDU (EQU), Lanús (ARG), Always Ready (BOL) e Mirassol

Grupo H: Independiente del Valle (EQU), Libertad (PAR), Rosario Central (ARG) e Universidad Central (VEN)

Veja o calendário

Fase de grupos: 7 de abril a 28 de maio



Oitavas de final: 11 a 20 de agosto



Quartas de final: 8 a 17 de setembro



Semifinais: 13 e 22 de outubro



Final: 28 de novembro