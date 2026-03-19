Caio Caesar - Divulgação/Cleiton Silva

Caio CaesarDivulgação/Cleiton Silva

Publicado 19/03/2026 21:49

O SBT Sports Rio anunciou, nesta quinta-feira (19), a contratação de Caio Caesar como novo comentarista. O jornalista passa a fazer parte do time do programa apresentado por Fernanda Maia, ao lado de Venê Casagrande.

Caio Caesar, de 30 anos, é fundador da página 'Mídia Vascaína' e ex-atleta de futsal. Ele é formado em Educação Física pela UFRJ e pós-graduado em Gestão de Conteúdo e Jornalismo Esportivo pela FACHA.

O diretor de jornalismo do SBT Rio, Claudio Cordeiro, celebrou: "O Caio chega para somar muito ao nosso time. É um jornalista conectado com o público e com as novas formas de consumir informação. Além disso, estamos em um ano muito importante para o SBT, com a transmissão da Copa do Mundo, e queremos estar cada vez mais fortes em todas as nossas plataformas".

O SBT Sports Rio é exibido de segunda a sexta, das 13h às 14h. A estreia da nova formação está prevista para o próximo dia 23 de março.