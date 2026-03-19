Caio CaesarDivulgação/Cleiton Silva
SBT Sports Rio tem novo comentarista; confira
A estreia da nova formação está prevista para o próximo dia 23 de março
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Outros brasileiros, Cruzeiro e Mirassol entraram em grupos difíceis
Fifa ressalta desejo em realizar Copa com 'todas as seleções' previstas
Entidade expressou o desejo após reunião de seu Comitê Executivo
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Glorioso reencontrará o Racing; já o Cruz-Maltino terá o Olimpia pela frente em seu grupo
TJD denuncia 25 jogadores por briga generalizada na final do Campeonato Mineiro
Punições podem chegar a 12 partidas
Agustín Canobbio iguala Mendoza com gol mais rápido do Brasileirão de 2026
Atacante do Fluminense marcou aos 53 segundos e igualou marca de Mendoza, do Athletico-PR
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