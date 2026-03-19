Briga começou com desentendimento entre Everson, do Atlético, e Christian, do Cruzeiro - Pedro Souza/Atlético-MG

Briga começou com desentendimento entre Everson, do Atlético, e Christian, do CruzeiroPedro Souza/Atlético-MG

Publicado 19/03/2026 20:19

Rio - A briga generalizada da final Campeonato Mineiro, entre Cruzeiro e Atlético-MG, no dia 8 de março, ganhou um desdobramento nesta quinta-feira (19). O Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJD-MG) denunciou 25 jogadores, um massagista e os dois clubes pela confusão.

O julgamento ocorrerá na próxima terça-feira (24), às 19h (de Brasília). Ao todo, foram denunciados 13 jogadores do Cruzeiro e 12 do Atlético-MG, além do massagista do Galo. Eles foram enquadrados nos artigos 257 e 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

O primeiro artigo envolve "participação em rixa" e "conflito", com pena de dois a dez jogos de suspensão. A pena mínima será de seis partidas, se praticada por um atleta. Já o 254-A fala sobre "praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente". A pena é "suspensão de quatro a 12 partidas" para atletas.

O meia Gerson, ex-Flamengo e atualmente no Cruzeiro, foi o mais citado foi enquadrado cinco vezes nos artigos. Já a cuspida envolvida no artigo 254-B, foi obra de Lyanco, zagueiro do Atlético-MG, dono de três citações, em direção ao segurança da equipe rival. Everson e Christian foram apontados quatro vezes na denúncia.

Até Vitor Hugo, do Atlético-MG, e Lucas Silva, do Cruzeiro, que não apareceram na súmula do árbitro da partida, foram lembrados na denúncia. Todos os citados poderão defender a si próprios ou contratar um advogado para isso.

As eventuais suspensões só serão cumpridas no Campeonato Mineiro do ano que vem, ou seja, não afetam as equipes nas competições nacionais e continentais. Os clubes foram indiciados nos artigos 257, com multa que pode chegar a R$ 20 mil, e 258-D, que enquadra "conduta contrária à disciplina", com punição máxima de R$ 10 mil.

Confira a lista completa dos jogadores indiciados

Artigo 257: participar de rixa, conflito ou tumulto, durante a partida, prova ou equivalente

Cruzeiro: Christian, Matheus Henrique, Lucas Romero, Gerson, Fabrício Bruno, Kaio Jorge, Lucas Silva, Walace, Cássio, Kauã Prates, Fagner, Villalba, João Marcelo

Atlético-MG: Everson, Alan Franco, Alan Minda, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo, Lyanco, Junior Alonso, Hulk, Preciado, Renan Lodi, Gabriel Delfim, Cassierra, Aluizio Carlos dos Santos (massagista)

Art. 254-A: Praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente



Cruzeiro: Christian, Matheus Henrique, Lucas Romero, Gerson, Fabrício Bruno, Kaio Jorge, Lucas Silva, Walace, Cássio, Kauã Prates, Fagner, Villalba, João Marcelo



Atlético-MG: Everson, Alan Franco, Alan Minda, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo, Lyanco, Junior Alonso, Hulk, Preciado, Renan Lodi, Gabriel Delfim, Cassierra, Aluizio Carlos dos Santos (massagista)



Art. 254-B: Cuspir em outrem



Atlético-MG: Lyanco