Artur Jorge irá assumir o Cruzeiro - Divulgação/ Al-Rayyan

Artur Jorge irá assumir o CruzeiroDivulgação/ Al-Rayyan

Publicado 19/03/2026 11:10

Minas Gerais - Artur Jorge, de 54 anos, será o novo técnico do Cruzeiro. Depois de acertar as bases salariais com o português, o clube mineiro conseguiu um acordo com o Al-Rayyan, do Catar, para efetuar o pagamento de uma multa para a liberação do técnico. As informações são do jornalista argentino César Luis Merlo.

A equipe de Belo Horizonte conseguiu negociar com o Al-Rayyan e irá desembolsar 2,3 milhões de dólares (R$ 11,9 milhões), valor inferior a a multa avaliado em cerca de 5,5 milhões de dólares (R$ 28,6 milhões).

O técnico tem vínculo com a equipe do Catar até junho de 2027. No Cruzeiro, Artur Jorge irá assinar contrato até o fim da próxima temporada. A Raposa demitiu Tite no último domingo (15) e agiu rápido para acertar com um substituto.

Artur Jorge, de 54 anos, viveu seu melhor momento na carreira em 2024, quando foi campeão do Brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo. No ano seguinte acertou com o Al-Rayyan, do Catar.