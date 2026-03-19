O Santos anunciou a contratação de Cuca na manhã desta quinta-feira (19). O técnico chega para substituir Juan Pablo Vojvoda, demitido após a derrota do time paulista para o Internacional na Vila Belmiro por 2 a 1, na noite de quarta-feira (18).
Em nota, o clube afirmou que o auxiliar Cuquinha e o preparador físico Omar Feitosa também vão integrar a comissão.
Esta será a quarta passagem do treinador na equipe. Na última vez que esteve no Santos, Cuca conseguiu levar o clube à final da Libertadores 2020, mas acabou derrotado para o Palmeiras de Abel Ferreira. Na época, ele optou por sair ao fim do contrato, dando lugar a Jesualdo Ferreira.
Seu último trabalho foi sob o comando do Atlético-MG, clube onde é ídolo, em 2025. Ele conquistou o Campeonato Mineiro, mas acabou demitido após o time ser eliminado para o rival Cruzeiro na Copa do Brasil, em agosto.
O técnico tem passagens por clubes como Botafogo, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Cruzeiro e Athletico-PR. Ao longo da carreira, conquistou Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros e duas Copas do Brasil, entre outros títulos.
