Seleção iraniana de futebol, em partida de novembro de 2025Reprodução / Instagram
Segundo o sorteio da Fifa, a seleção deve disputar as partidas da fase de grupos do Mundial nos Estados Unidos, mas está sendo examinada a possibilidade de transferir as partidas para o México.
"Vamos nos preparar para a Copa do Mundo. Vamos boicotar os Estados Unidos, mas não a Copa do Mundo", declarou Taj em um vídeo divulgado pela agência de notícias "Fars".
A Federação Iraniana de Futebol revelou que iniciou conversas com a Fifa sobre a mudança de local dos jogos, mas a entidade que comanda o futebol mundial afirma que o calendário do torneio não será modificado.
"O México mantém relações diplomáticas com todos os países do mundo. Portanto, vamos esperar para ver o que a Fifa decide", disse a mandatária.
O presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou inicialmente que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia dado garantias de que a seleção iraniana era bem-vinda no país.
O calendário oficial prevê que o Irã enfrentará a Nova Zelândia e a Bélgica em Los Angeles e, depois, o Egito em Seattle, pelo Grupo G da Copa do Mundo.
Trump recebeu críticas na semana passada ao declarar que a seleção do Irã não deveria viajar para o torneio "por sua própria vida e segurança".
Teerã respondeu que "ninguém pode excluir a seleção nacional do Irã da Copa do Mundo".
O Irã foi a segunda seleção asiática, depois do Japão, a se classificar para a Copa do Mundo, garantindo sua vaga há quase um ano.
A base de treinamentos da seleção iraniana para o torneio deveria ser Tucson, no Arizona.
Abolfazl Pasandideh, embaixador do Irã no México, denunciou na segunda-feira (16) "a falta de cooperação do governo dos Estados Unidos na emissão de vistos e no apoio logístico" à delegação iraniana para o torneio.
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