Musa do Olimpia, Macca AvalosReprodução / Instagram

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Rio - A musa do Olimpia, Macca Avalos, continua aproveitando suas férias. A beldade, que está em Cartagena, na Colômbia, publicou uma imagem em que aparece em uma praia, exibindo toda a sua beleza e seu corpo escultural.
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Musa do Olimpia, Macca Avalos - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Macca Avalos - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Macca Avalos - Reprodução / Instagram
Macca Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Macca Avalos - Reprodução / Instagram
Macca Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Macca Avalos - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Macca Avalos - Reprodução / Instagram
Macca Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Macca Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Macca Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Macca Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Macca Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
"Onde o sol beija minha pele e o amor não quer me soltar", escreveu a beldade, que recebeu um elogio marcante de um seguidor: "Que criação mais perfeita".
Dona de um corpo escultural, Macca Avalos faz sucesso no Paraguai como modelo e dançarina. Ela tem mais de 204 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram (@maccaavalospy).