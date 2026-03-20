Publicado 20/03/2026 00:00

O Flamengo está na final da Libertadores Sub-20. A equipe rubro-negra venceu o Olimpia por 2 a 1 e garantiu vaga na decisão, marcada para o próximo domingo, com gols de Ryan Roberto e Pablo Lúcio. O adversário será o Santiago Wanderers, que bateu por 2 a 1 o Palmeiras.

Atual bicampeão, o Rubro-Negro abriu o placar logo aos 12 minutos do primeiro tempo, após jogada de Ryan Roberto. A joia de 18 anos de idade recebeu pela lateral, puxou para a perna esquerda e finalizou com precisão, sem chances para o goleiro.

O Olimpia empatou pouco tempo depois, aos 20 minutos, após falha defensiva dos Garotos do Ninho. Daniel Sales cometeu pênalti em Ledesma, convertido pelo uruguaio Barone.

Na segunda etapa, o Flamengo voltou a ficar à frente com um golaço de Pablo Lúcio. O volante aproveitou corte parcial da defesa paraguaia após escanteio e acertou um chute de primeira para garantir a vitória.