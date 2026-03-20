Sub-20 na final da Libertadores
Grupos da Sula e da Libertadores definidos
Dupla Fla-Flu encara a altitude, enquanto Botafogo e Vasco enfrentam gigantes do continente
Bap revela desejo do Flamengo em renovar com Bruno Henrique: 'Lugar dele é aqui'
Presidente defende permanência do atacante até decidir se aposentar
Libertadores e Sul-Americana: veja sedes das duas finais e premiações para os campões
Houve aumento no valor dado aos vencedores das duas competições
Jardim enaltece mudança de postura do Flamengo no segundo tempo: 'Resolveram em 15 minutos'
Treinador destacou a dificuldade na transição e o que fez para mudar a situação
Samuel Lino celebra fase artilheira e vê Flamengo no caminho certo
Atacante marcou pelo segundo jogo consecutivo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.