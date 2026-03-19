Lance do jogo entre Volta Redonda e Barra - Reprodução/SporTV

Lance do jogo entre Volta Redonda e BarraReprodução/SporTV

Publicado 19/03/2026 22:19

Rio - O Volta Redonda se despediu da Copa do Brasil de 2026 na noite desta quinta-feira (19). Após o empate sem gols no tempo regulamentar no Estádio Raulino de Oliveira, na noite desta quinta-feira (19), o Esquadrão de Aço perdeu para o Barra por 3 a 1 na disputa por pênaltis.

Com o resultado, a equipe catarinense avançou à quinta fase da Copa do Brasil. Neste ponto da competição, os 12 classificados da quarta fase se juntam aos 20 times da Série A do Brasileirão.

O sorteio dos jogos acontecerá na próxima segunda-feira (23), na sede da CBF. Na quinta fase, os confrontos serão disputados em partidas de ida e volta.