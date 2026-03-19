Lance do jogo entre Volta Redonda e BarraReprodução/SporTV
Nos pênaltis, Volta Redonda perde para o Barra e está eliminado da Copa do Brasil
Voltaço se despediu na quarta fase da competição
Nos pênaltis, Volta Redonda perde para o Barra e está eliminado da Copa do Brasil
Voltaço se despediu na quarta fase da competição
Flamengo domina o jogo, vence Remo e entra no G-4 do Brasileirão
Rubro-Negro conquista terceira consecutiva com Leonardo Jardim
SBT Sports Rio tem novo comentarista; confira
A estreia da nova formação está prevista para o próximo dia 23 de março
Flamengo e Fluminense conhecem adversários na fase de grupos da Libertadores
Outros brasileiros, Cruzeiro e Mirassol entraram em grupos difíceis
Fifa ressalta desejo em realizar Copa com 'todas as seleções' previstas
Entidade expressou o desejo após reunião de seu Comitê Executivo
Com Botafogo e Vasco na disputa, sorteio define grupos da Sul-Americana
Glorioso reencontrará o Racing; já o Cruz-Maltino terá o Olimpia pela frente em seu grupo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.