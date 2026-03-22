Chappell Roan se pronuncia sobre polêmica envolvendo família de Jorginho, do FlamengoReprodução / Instagram
Em vídeos publicados nos stories do Instagram na manhã deste domingo (22), a artista negou qualquer envolvimento direto na abordagem. Segundo ela, não houve contato com Catherine Harding e a filha Ada no hotel onde estava hospedada.
“Eu vou contar minha metade da história do que aconteceu hoje com uma mãe e filha que estavam envolvidas com um segurança que não era meu segurança. Eu nem mesmo vi mãe e filha. Ninguém veio a mim. Ninguém me incomodou… Eu não pedi ao segurança para ir e falar com essa mãe e filha. Elas não fizeram nada. É injusto que a segurança tenha assumido que alguém não tenha tido boas intenções… Eu não odeio pessoas que são fãs da minha música. Eu não odeio crianças”, declarou.
Ao final, Chappell pediu desculpas pelo desconforto causado e lamentou a situação. “Vocês não merecem isso”, afirmou.
Chappell Roan se pronunciou sobre o ocorrido de ontem. Disse que nem estava sabendo da história envolvendo a filha do jogador Jorginho, do Flamengo, e pediu desculpas.pic.twitter.com/7ouACMSFhg— José Norberto Flesch (@jnflesch) March 22, 2026
Quase no mesmo horário, Jorginho também se manifestou nas redes sociais para tranquilizar o público. O jogador informou que a mulher e a enteada estão bem após o episódio. “Tudo bem com as meninas”, escreveu.
Catherine Harding também comentou o desfecho do dia. Segundo ela, após a situação, as duas optaram por não assistir ao show da cantora no festival no sábado (21) e aproveitaram um momento juntas. “Em vez disso, tivemos um dia de compras para garotas e depois saímos para jantar juntas. Obrigada a todos pelas mensagens de carinho, está tudo bem”, disse.
“Vivi uma situação muito triste com minha família agora, mais cedo... Durante o café da manhã, a artista passou perto da mesa delas. Minha filha, como qualquer criança, reconheceu e ficou empolgada e quis ter certeza de que era ela. E sabe o que é pior? Ela nem chegou a abordar. Ela apenas passou pela mesa da cantora, olhou para confirmar que era ela, sorriu e voltou para a mesa com a mãe. Ela não falou nada, não pediu nada. O que aconteceu depois foi completamente desproporcional”, escreveu.
Em seguida, ele afirmou que Catherine Harding e a filha teriam sido abordadas por um segurança, o que deixou a criança abalada. “Eu convivo há muitos anos com o futebol, com exposição, com pessoas conhecidas, e sei muito bem o que é respeito e limite”, acrescentou.
A versão apresentada por Chappell Roan difere. A cantora afirma que não presenciou a situação e que o profissional envolvido não integrava sua equipe.
O episódio ganhou repercussão internacional e foi destaque em veículos como Variety, People, além de sites como TMZ, The Mirror e Newsweek.
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