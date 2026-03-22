MC Daniel e Lorena Maria - Reprodução / Instagram

MC Daniel e Lorena MariaReprodução / Instagram

Publicado 22/03/2026 14:09

Rio - O cantor MC Daniel afirmou que perdeu trabalhos após ser exposto pela ex, Lorena Maria, que o acusou publicamente de traição durante a gestação do filho do ex-casal. Em entrevista dada ao canal de Maya Massafera, no Youtube, o artista disse que a repercussão do caso impactou diretamente sua carreira no fim de 2025.

Segundo Daniel, houve cancelamento de apresentações e cortes na equipe. "Verdade. Teve alguns shows no fim do ano, ali. E eu fico triste por mim e triste pelas pessoas que trabalhavam comigo que tiveram de ser desligadas", declarou.

Apesar das perdas, ele afirmou que assumiu os prejuízos financeiros. "Mas graças a Deus, eu tirei do meu bolso e arquei com isso", completou.

O cantor também negou ter deixado de cumprir com a pensão do filho, Rás, uma das críticas levantadas por Lorena. "Jamais! Não tem nem como. Se eu ajudo as pessoas na rua que eu nem conheço e eu sinto no coração de ajudar, imagina negar ao meu filho", disse.

Na sequência, comentou sobre a legislação brasileira. "E a única lei que funciona no Brasil é essa, né? De quem não paga pensão, vai preso mesmo", concluiu.

Entenda o caso

A polêmica teve início em 12 de dezembro, quando Lorena Maria publicou um longo desabafo nas redes sociais com acusações contra o funkeiro. Entre os pontos, ela afirmou que teria sido traída durante a gravidez e questionou declarações anteriores do artista em programas, como o de Tata Werneck.

"Você foi no programa da Tata Werneck e em vários outros programas dizer que nunca traiu ninguém, que não trai. Mas eu vou deixar um print aqui de quando eu estava grávida e você se relacionava sexualmente, pessoalmente, com várias mulheres. Eu tirei o print de um só, porque esse foi o mais pesado. Vou deixar aqui para as pessoas tirarem as próprias conclusões. Quem é o mentiroso compulsivo?", escreveu.

Ela ainda afirmou que poderia ter exposto situações mais delicadas. "Eu menti quando disse que você não foi um bom pai? Que você não foi um bom namorado? Que tudo o que você mostrava era mentira? Que eu sofria muito? Eu não menti".