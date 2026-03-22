Com novo visual, Larissa Manoela abre álbum de dia de praia Reprodução / Instagram
Nos registros, Larissa aparece usando um biquíni verde que evidenciam as tatuagens da atriz. Na legenda da publicação, a artista optou por um trocadilho: "So (lar)", em referência ao clima ensolarado.
As fotos surge poucos dias após a atriz revelar a mudança no cabelo. Na sexta-feira (20), Larissa mostrou que iluminou os fios, adotando um tom mais claro depois do fim da novela "Êta Mundo Melhor!", em que interpretou a personagem Estela. Ambientada nos anos 1950, a trama apresentou a atriz no papel de uma enfermeira dedicada, que enfrenta desafios ao cuidar de Annabela após a morte dos pais.
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