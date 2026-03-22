Lollapalooza - Reprodução / Instagram

LollapaloozaReprodução / Instagram

Publicado 22/03/2026 21:32

A produção do Lollapalooza Brasil 2026 tomou uma medida de segurança neste domingo, 22, pouco antes do show do rapper Tyler, The Creator no Palco Budweiser. A equipe do festival pediu para que o público próximo ao palco desse passos para trás, já que havia pessoas imprensadas contra a grade.

"Atenção. Por favor, dê alguns passos para trás para que a apresentação continue", mostrava um aviso no telão. Apesar do aviso, nenhum show ocorria no palco no momento.

Pouco antes, a banda Turnstille se apresentou. O público formou rodas punk durante o show e chegou a usar sinalizadores.

Tyler, The Creator é a principal atração do último dia de festival. A cantora Lorde se apresenta antes do rapper no Palco Samsung Galaxy.