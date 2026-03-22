Zé Felipe surpreende em show ao dedicar flores a Virginia Fonseca e Ana Castela - Reprodução / X

Zé Felipe surpreende em show ao dedicar flores a Virginia Fonseca e Ana CastelaReprodução / X

Publicado 22/03/2026 13:25

Rio - Zé Felipe protagonizou um momento que movimentou o público durante show em Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul, na madrugada deste domingo (22). Em cima do palco, o artista surpreendeu ao separar flores para duas mulheres que marcaram sua vida pessoal recente: Virginia Fonseca e Ana Castela.



Durante a apresentação, Zé Felipe pegou um buquê de rosas e destacou uma delas ao falar sobre Virginia, com quem foi casado por cinco anos. “[Essa é] para a mãe da Maria Alice e da Maria Flor, que vai fazer aniversário”, disse, ao lembrar a data de 6 de abril. A plateia reagiu imediatamente, com gritos e aplausos. Além das duas filhas citadas, os dois também são pais de José Leonardo.



Na sequência, o cantor separou outra rosa e mencionou Ana Castela. “[E para] minha boiadeira também”, declarou, em referência ao apelido da artista. Mais uma vez, o público respondeu com entusiasmo.



O relacionamento entre Zé Felipe e Ana Castela teve curta duração, cerca de dois meses, e chegou ao fim no final de 2025, pouco depois de passarem o Natal com as famílias reunidas. Apesar de encontros recentes, a cantora já afirmou publicamente que os dois mantêm apenas amizade.



O episódio ocorre meses após o término do casamento de Zé Felipe com Virginia Fonseca, anunciado em maio de 2025 e que surpreendeu os fãs. Atualmente, a influenciadora vive um relacionamento com o jogador Vini Jr..

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