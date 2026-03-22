Anitta abre álbum de fotos de aniversárioReprodução / Instagram

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Rio - A cantora Anitta divulgou, neste domingo (22), uma sequência de fotos do festão de aniversário que deu, neste sábado (21). A artista, que completa 33 anos em 30 de março, abriu as comemorações com um grande evento que reuniu várias celebridades, em São Paulo.
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Anitta abre álbum de fotos de aniversário - Reprodução / Instagram
Anitta abre álbum de fotos de aniversário - Reprodução / Instagram
Anitta abre álbum de fotos de aniversário - Reprodução / Instagram
Anitta abre álbum de fotos de aniversário - Reprodução / Instagram
Anitta abre álbum de fotos de aniversário - Reprodução / Instagram
Anitta abre álbum de fotos de aniversário - Reprodução / Instagram
Anitta abre álbum de fotos de aniversário - Reprodução / Instagram
Anitta abre álbum de fotos de aniversário - Reprodução / Instagram
Anitta abre álbum de fotos de aniversário - Reprodução / Instagram
Anitta abre álbum de fotos de aniversário - Reprodução / Instagram
Anitta abre álbum de fotos de aniversário - Reprodução / Instagram
Anitta abre álbum de fotos de aniversário - Reprodução / Instagram
Anitta abre álbum de fotos de aniversário - Reprodução / Instagram
Nos Stories, do Instagram, Anitta, que proibiu o uso de celulares durante a festa, compartilhou vários registros da pista de dança. A cantora também posou ao lado dos convidados no evento que teve o tema safári.
A lista de convidados incluiu nomes conhecidos do público e de diferentes áreas do entretenimento. Entre os presentes estavam Tiago Iorc, Juliette, Xanddy e Carla Perez, além de Luísa Mell e Maria Ribeiro. Também marcaram presença Maiara, Gil do Vigor, Linn da Quebrada, Iza e Liniker.