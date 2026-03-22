Anitta abre álbum de fotos de aniversárioReprodução / Instagram
Após proibir o uso de celulares, Anitta abre álbum de fotos de festão de aniversário
Cantora antecipou as comemorações de seus 33 anos
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