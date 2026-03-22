Eduardo Cavaliere critica atitude de Chappell Roan - Reprodução / Instagram

Eduardo Cavaliere critica atitude de Chappell RoanReprodução / Instagram

Publicado 22/03/2026 09:33

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, comentou publicamente a polêmica envolvendo o jogador Jorginho e a cantora do Lollapalooza, Chappell Roan e adotou um tom crítico em relação à artista. Em publicação feita no sábado (21), na rede X, ele afirmou que a artista não terá espaço em um dos principais eventos musicais da cidade.

"Quero dizer que enquanto eu estiver à frente da nossa cidade - esta moça Chappell Roan jamais se apresentará no Todo Mundo no Rio! Duvido que a Shakira faria isso! Aliás, Jorginho, a sua pequena já é convidada de honra da organização em maio!", escreveu ele sobre a apresentação gratuita da cantora colombiana no dia 2 de maio na praia de Copacabana.

O posicionamento ocorre após o relato feito por Jorginho nas redes sociais. Segundo o atleta do Flamengo, sua mulher, Catherine Harding, e a enteada, de 11 anos, estavam hospedadas no mesmo hotel que a artista em São Paulo, durante o festival. A menina teria reconhecido a cantora no café da manhã, mas, de acordo com ele, não houve abordagem direta.

Ainda assim, o atleta afirma que um segurança da equipe da cantora teria ido até a mesa e repreendido a situação de forma agressiva. “Ela apenas passou pela mesa da cantora, olhou para confirmar se era ela, sorriu e voltou para a mesa com a mãe. Ela não falou nada, não pediu nada. O que aconteceu depois foi completamente desproporcional. Um segurança grande foi até a mesa delas enquanto ainda estavam tomando café da manhã e começou a falar de forma extremamente agressiva com a minha esposa e com a minha filha, dizendo que ela não deveria permitir que minha filha ‘desrespeitasse’ ou ‘assediasse’ outras pessoas”, relatou.

Cavaliere assumiu a prefeitura na sexta-feira (20), após a saída de Eduardo Paes, que deixou o cargo para disputar o governo do estado. Aos 31 anos, ele se tornou o prefeito mais jovem da história da capital fluminense.