São Paulo - Jorginho, volante do Flamengo, criticou Chappell Roan e um segurança da artista pelo tratamento com sua filha de 11 anos e também com a sua mulher, Catherine Harding, neste sábado (11). A cantora vai se apresentar à noite no Lollapalooza.
"Por coincidência, elas (mulher e filha de Jorginho) estão hospedadas no mesmo hotel que essa artista. Durante o café da manhã, a artista passou perto da mesa delas. Minha filha, como qualquer criança, reconheceu e ficou empolgada e quis ter certeza que era ela. E sabe o que é pior, ela nem chegou a abordar. Ela apenas passou pela mesa da cantora, olhou para confirmar se era ela, sorriu e voltou para a mesa com a mãe. Ela não falou nada, não pediu nada", escreveu Jorginho, no Instagram.
"O que aconteceu depois foi completamente desproporcional. Um segurança grande foi até a mesa delas enquanto ainda estavam tomando café da manhã e começou a falar de forma extremamente agressiva com a minha esposa e com a minha filha, dizendo que ela não deveria permitir que minha filha 'desrespeitasse' ou 'assediasse' outras pessoas", completou.
O jogador do Flamengo ainda revelou que a filha ficou assustada e chorou muito com a situação. O volante também ressaltou que "ninguém deveria passar por isso, muito menos uma criança".
"Sinceramente, não sei em que momento passar por uma mesa e olhar para ver se é alguém pode ser considerado assédio. Ele ainda disse que faria uma reclamação contra elas no hotel, enquanto a minha filha de 11 anos estava chorando à mesa. Minha filha ficou super assustada e chorou muito".
"Foi apenas uma criança admirando alguém. É triste ver esse tipo de tratamento vindo de quem deveria entender o peso que têm. No fim das contas, são eles que constroem tudo isso. Espero, sinceramente, que isso sirva de reflexão. Ninguém deveria passar por isso, muito menos uma criança".
O jogador ainda mandou um recado direto para a cantora: "Chappell Roan, sem os seus fãs, você não seria ninguém".
Catherine Harding, mulher de Jorginho, compartilhou fotos na última sexta-feira (20) com Ada Law. Ela é filha do ator Jude Law e enteada de Jorginho.
