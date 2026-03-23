Flamengo sofre empate no fim, perde nos pênaltis e vê escapar o tri da Libertadores Sub-20 - Divulgação / Libertadores

Flamengo sofre empate no fim, perde nos pênaltis e vê escapar o tri da Libertadores Sub-20Divulgação / Libertadores

Publicado 23/03/2026 00:00

O Flamengo viu o sonho do tricampeonato da Libertadores Sub-20 escapar de forma dolorosa nos pênaltis. Após sair na frente e controlar boa parte da partida, o Rubro-Negro quase ergueu a taça, mas acabou castigado com o empate em 1 a 1 nos minutos finais do tempo normal, em um golpe duro para a equipe. Nas penalidades, não conseguiu ser eficiente, viu o adversário ser perfeito nas cobranças e terminou frustrado em um desfecho amargo: 5 a 4.

De acordo com o jornalista Bruno Lemos, olheiros de Real Madrid e Barcelona estiveram presentes no estádio para acompanhar a partida do sub-20, com atenção especial ao atacante Ryan Roberto. O jovem foi um dos mais observados durante o confronto e segue no radar do mercado europeu, mesmo em uma atuação coletiva abaixo do esperado do time rubro-negro.

O primeiro tempo da partida foi bem monótono e estudado, com as duas equipes atuando em ritmo mais cadenciado e priorizando a marcação. Com poucas ações ofensivas, a melhor chance do Rubro-Negro saiu dos pés de Allan, que puxou para a perna direita e bateu cruzado, com a bola passando rente à trave do goleiro Fabiano Avello.

No começo da segunda etapa, o Flamengo voltou com outra postura e passou a controlar mais as ações. Aos nove minutos, a equipe ficou novamente próxima de abrir o placar. Após o goleiro chileno rebater um chute de longa distância de Ryan Roberto, o arqueiro se recuperou rapidamente e fez grande defesa na finalização de Allan, evitando o gol rubro-negro.

A pressão seguiu até que o placar foi aberto aos 21 minutos da segunda etapa, novamente com Allan Santos, após linda jogada de Guilherme Gomes. O camisa 10 mostrou visão e inteligência ao rolar para Allan, que bateu de perna esquerda, com uma chapada rasteira, sem dar qualquer chance de defesa ao goleiro chileno.

Aos 30 minutos, o Rubro-Negro foi salvo pelo goleiro Léo Nannetti. Na primeira vez em que o Santiago Wanderers chegou com perigo, a joia do Flamengo se agigantou, fechou bem o ângulo e evitou o empate com uma grande defesa.

O empate do Santiago saiu nos minutos finais da partida. Após uma batida cruzada de Ignacio, Léo Nannetti rebateu para dentro da área, e Vargas apareceu bem para aproveitar o rebote. O camisa 5 chileno só precisou empurrar para o gol e levar a decisão para os pênaltis, em que o time chileno levou a melhor.

Nos pênaltis, o Flamengo começou em desvantagem logo na primeira cobrança, quando viu seu capitão, o zagueiro João Victor, desperdiçar sua batida. Apesar do bom desempenho dos demais batedores rubro-negros, a equipe chilena foi impecável nas cobranças, converteu todas as tentativas e ficou com o título da Libertadores.