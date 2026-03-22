Taffarel cumprimenta João Pedro

Mais artigos de O Dia
O Dia
A seleção brasileira começou a se apresentar em Orlando, na Flórida, neste domingo (22), para os compromissos da Data Fifa de março. A delegação já conta com Danilo (Botafogo), Igor Thiago (Brentford), Rayan (Bournemouth), Bento (Al-Nassr), Fabinho (Al-Ittihad), Léo Pereira (Flamengo), Ibañez (Al-Ahli), Andrey (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Ederson (Fenerbahçe) e Bremer (Juventus).
Segundo a CBF, o zagueiro Marquinhos (PSG) e o meia Gabriel Sara (Galatasaray) chegarão ainda nesta noite.
O Brasil vai enfrentar a França na quinta-feira (26), a partir das 17h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Massachusetts. No dia 31, a Seleção encara a Croácia no Camping World, na Flórida, às 21h (de Brasília).

VEJA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

23 de março - Segunda-feira
Treino às 18h no CT ESPN WWSC

24 de março – Terça-feira
Entrevista coletiva às 14h30 no hotel da delegação

Treino às 18h no CT ESPN WWSC

25 de março - Quarta-feira
Entrevista coletiva às 9h15 no hotel da delegação

Treino às 12h no CT ESPN WWSC

Voo à tarde para Boston

26 de março - Quinta-feira
Amistoso com a França às 17h no Gillette Stadium

Voo de retorno para Orlando à noite

27 de março - Sexta-feira
Treino às 12h no CT ESPN WWSC

28 de março – Sábado
Treino às 12h no CT ESPN WWSC

Entrevista coletiva às 15h30 no hotel da delegação

29 de março - Domingo
Treino às 12h no CT ESPN WWSC

Entrevista coletiva às 15h30 no hotel da delegação

30 de março - Segunda-feira
Entrevista coletiva às 10h45 no Camping World Stadium

Treino às 12h no Camping World Stadium

31 de março - Terça-feira
Amistoso com a Croácia às 21h no Camping World Stadium

1º de abril – Quarta-feira
Liberação de atletas e comissão técnica
*A programação divulgada pela CBF está com os horários de Brasília.