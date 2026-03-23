Luiz Henrique em ação durante treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Luiz Henrique em ação durante treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 23/03/2026 21:30 | Atualizado 23/03/2026 21:45

Rio - Convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos com França e Croácia, nos dias 26 e 31, respectivamente, nos Estados Unidos, Douglas Santos e Luiz Henrique, precisaram adiar a apresentação, em Orlando. O aeroporto de Pulkovo, em São Petersburgo, teve mais de 100 voos cancelados ou atrasados desde domingo (22) por causa de ataques de drones ucranianos.

A dupla do Zenit era aguardada nesta segunda-feira (23), em Orlando, mas adiaram a apresentação para terça (24). O aeroporto suspendeu as atividades por mais de 16 horas e os trabalhos só foram retomados nesta segunda. O governador regional Alexander Drozdenko informou que mais de 70 drones foram abatidos e nenhuma morte foi registrada durante o confronto.

Com estreantes e grupo incompleto, a seleção brasileira realizou a primeira atividade no complexo esportivo de Orlando. Ao todo, 15 dos 26 convocados já se apresentaram. O lateral-esquerdo Douglas Santos e o atacante Luiz Henrique integram a lista dos jogadores aguardados, assim como o zagueiro Danilo, o lateral Wesley e os atacantes Gabriel Martinelli, Vini Jr, Raphinha e Endrick.

A seleção brasileira enfrentará a França no dia 26 em Boston e a Croácia no dia 31 em Orlando, ambos os amistosos nos Estados Unidos. Já a convocação para a Copa do Mundo será realizada no dia 18 de maio. Depois, no dia 25, o Brasil inicia a preparação para o Mundial na Granja Comary. No dia 31, fará amistoso contra o Panamá, no Maracanã, e embarca para os Estados Unidos em 1º de junho.