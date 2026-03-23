Arthur Cabral em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Arthur Cabral em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 23/03/2026 19:20

Rio - A negociação entre Botafogo e o Corinthians pelo empréstimo do atacante Arthur Cabral, de 27 anos, segue em compasso de espera. O clube paulista tem o interesse no centroavante, mas ainda não houve um acordo em relação à divisão do salário do atleta. As informações são da "ESPN".

"Conversamos sim com o Botafogo sobre ele, conversamos com o estafe, mas não há nada concreto sobre um avanço. Não tenho nada a passar a vocês, a não ser que de fato existe um desejo, uma conversa real entre os dois clubes e o estafe do atleta. Mas não há nada de avanço", afirmou Marcelo Paz, executivo do Corinthians, momentos antes do sorteio da Copa do Brasil, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O Botafogo tem interesse em negociar Arthur Cabral. Além do momento ruim em 2026, o centroavante também não teve grande aproveitamento desde que chegou, em junho do ano passado. Ao todo, ele balançou redes apenas seis vezes em 40 partidas.

Arthur Cabral foi contratado junto ao Benfica, por 15 milhões de euros (cerca de R$ 95 milhões na cotação da época) para ser o substituto de Igor Jesus, vendido ao Nottingham Forest.