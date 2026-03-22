Anthony foi campeão sul-americano pela Seleção Brasileira Sub-20 no ano passado - Reprodução/Instagram

Anthony foi campeão sul-americano pela Seleção Brasileira Sub-20 no ano passadoReprodução/Instagram

Publicado 22/03/2026 14:00

O Botafogo formalizou uma proposta pelo zagueiro Anthony, que pertence ao Goiás. O Glorioso aguarda resposta do clube goiano para avançar na negociação. A informação foi divulgada pelo 'ge' neste domingo (23).





O Glorioso tenta uma transferência sem custos, mas com direitos divididos entre as equipes. Além disso, o Goiás teria direito a lucro em uma possível revenda no futuro.



Caso a negociação seja concretizada, o defensor será o décimo reforço da equipe na temporada. Recentemente, o clube anunciou o volante Wallace Davi, o atacante Lucas Villalba e Júnior Santos, o volante Cristian Medina, os zagueiros Ythallo e Ferraresi, os laterais-esquerdos Jhoan Hernández e Caio Roque, além do meio-campista Edenilson. Leia mais: Jogadores do Botafogo celebram vitória nas redes e destacam retomada no Brasileirão O Glorioso tenta uma transferência sem custos, mas com direitos divididos entre as equipes. Além disso, o Goiás teria direito a lucro em uma possível revenda no futuro.Caso a negociação seja concretizada, o defensor será o décimo reforço da equipe na temporada. Recentemente, o clube anunciou o volante Wallace Davi, o atacante Lucas Villalba e Júnior Santos, o volante Cristian Medina, os zagueiros Ythallo e Ferraresi, os laterais-esquerdos Jhoan Hernández e Caio Roque, além do meio-campista Edenilson.