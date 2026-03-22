Anthony foi campeão sul-americano pela Seleção Brasileira Sub-20 no ano passadoReprodução/Instagram
O Glorioso tenta uma transferência sem custos, mas com direitos divididos entre as equipes. Além disso, o Goiás teria direito a lucro em uma possível revenda no futuro.
Caso a negociação seja concretizada, o defensor será o décimo reforço da equipe na temporada. Recentemente, o clube anunciou o volante Wallace Davi, o atacante Lucas Villalba e Júnior Santos, o volante Cristian Medina, os zagueiros Ythallo e Ferraresi, os laterais-esquerdos Jhoan Hernández e Caio Roque, além do meio-campista Edenilson.
O defensor tem passagens pela seleção brasileira sub-20, sendo, inclusive, campeão sul-americano em 2025, e ainda não fez partidas oficiais pelo Goiás neste ano. No entanto, disputou sete jogos pela equipe na Série B do ano passado, sendo titular em dois deles. Anthony é canhoto e tem 1,92 m de altura.
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