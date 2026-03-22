"Depois de quase uma semana fora de casa, merecíamos voltar com uma vitória. Essa equipe pode e vamos provar isso!!! BORA, FOGÃO", escreveu Barboza, no Instagram.
“O trabalho em silêncio sempre vai ser o melhor caminho. Hoje foi no sacrifício, mas com uma vontade imensa de lutar por esse grupo e pelo Botafogo. Sabemos o nosso valor, família, e vamos em busca disso. Parabéns a todos”, postou Telles em suas redes sociais.
Na partida, o Botafogo abriu o placar com gol de pênalti de Alex Telles no início da primeira etapa. Minutos depois, Lucas Barbosa empatou para o time da casa. No segundo tempo, após escanteio cobrado por Danilo, Barboza subiu livre para marcar e garantir a vitória.
A equipe voltou a vencer após três derrotas seguidas. No Brasileirão, o triunfo também encerrou um jejum que vinha desde a estreia, contra o Cruzeiro. Com o resultado, o time deixou a zona de rebaixamento e ocupa a 15ª colocação, com seis pontos.
O Botafogo volta a campo no dia 29 de março, contra o Athletico Paranaense, pela 9ª rodada do Brasileirão. O duelo será às 18h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada.
