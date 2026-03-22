Artur Jorge será o novo treinador do Cruzeiro - Reprodução

Artur Jorge será o novo treinador do CruzeiroReprodução

Publicado 22/03/2026 10:05

Por meio das redes sociais, Artur Jorge anunciou neste domingo (22) sua despedida do Al-Rayyan. O treinador deixa a equipe para oficializar sua ida ao Cruzeiro. Será a segunda passagem do português pelo futebol brasileiro, em 2024, comandou o Botafogo.





O técnico tinha vínculo com o clube do Catar até junho de 2027. No entanto, o Cruzeiro desembolsou 2,3 milhões de dólares (R$ 11,9 milhões) para acertar a contratação, valor inferior à multa, avaliada em cerca de 5,5 milhões de dólares (R$ 28,6 milhões). Artur Jorge assinará contrato até o fim da próxima temporada.



Artur Jorge comandava o Al-Rayyan desde 2025, após deixar o Botafogo. Na atual temporada, a equipe ocupa a quarta colocação do campeonato nacional, com 31 pontos, e está nas quartas de final da Copa do Príncipe da Coroa do Catar.



O treinador português, de 53 anos, viveu seu principal momento na carreira em 2024, quando conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores pelo Botafogo. Ao todo, foram 55 partidas, com 31 vitórias, 15 empates e nove derrotas. Leia mais: Pressionado no Botafogo, Anselmi se vê com respaldo dos jogadores O técnico tinha vínculo com o clube do Catar até junho de 2027. No entanto, o Cruzeiro desembolsou 2,3 milhões de dólares (R$ 11,9 milhões) para acertar a contratação, valor inferior à multa, avaliada em cerca de 5,5 milhões de dólares (R$ 28,6 milhões). Artur Jorge assinará contrato até o fim da próxima temporada.Artur Jorge comandava o Al-Rayyan desde 2025, após deixar o Botafogo. Na atual temporada, a equipe ocupa a quarta colocação do campeonato nacional, com 31 pontos, e está nas quartas de final da Copa do Príncipe da Coroa do Catar.O treinador português, de 53 anos, viveu seu principal momento na carreira em 2024, quando conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores pelo Botafogo. Ao todo, foram 55 partidas, com 31 vitórias, 15 empates e nove derrotas.

Confira a despedida de Artur Jorge:

“Hoje chega ao fim um capítulo muito especial da minha carreira. Foi uma honra representar com seriedade e dedicação o Al Rayyan. Um clube grande, e de gente muito boa.



Ao longo deste período, tive o privilégio de trabalhar com profissionais de alto nível e de partilhar o dia a dia com um grupo de jogadores que sempre demonstrou compromisso.



Levo comigo a experiência, os desafios e o crescimento que esta etapa me proporcionou, tanto a nível profissional como pessoal. Sou grato à oportunidade de ter desfrutado de um país acolhedor, com qualidade de vida única e gente amável.



Aos adeptos, à direção, aos atletas e a todos os que fazem parte do clube, deixo o meu sincero agradecimento pelo apoio e pela confiança.



Desejo êxitos ao Al Rayyan e muito sucesso no futuro.”