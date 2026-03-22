Neymar vive momento decisivo em busca de uma convocação para a Copa do Mundo - Betto Rodrigues / shutterstock.com

Neymar vive momento decisivo em busca de uma convocação para a Copa do MundoBetto Rodrigues / shutterstock.com

Publicado 22/03/2026 07:00

Fala, Galera! Não tem jeito, um tema que já domina e vai continuar tomando conta de toda rodinha sobre futebol até a Copa é: Ancelotti vai convocar Neymar?

Eu já adiantei a minha opinião aqui. Craque tem que jogar. Seleção é o lugar para os melhores e os mais talentosos. A preparação para a Copa é de um mês, tempo suficiente para recuperar um atleta, física e tecnicamente, dar ritmo de jogo e fazer entrosamento com o grupo.

Todo mundo sabe, mas é sempre necessário repetir: é melhor ter um craque como Neymar, mesmo sem estar 100%, do que chamar um outro jogador qualquer. Talento não se desperdiça. E um treinador não pode jamais prescindir dele.

Eu sei o que Neymar está passando. Estive nessa posição, sobretudo em 2002. A maioria da galera pedia meu nome na Seleção Brasileira. Também já não era mais garoto. Mas ainda tinha o talento que Papai do Céu me deu para decidir jogos.

É lógico que todo treinador tem sua visão do jogo, seus atletas de preferência e os nomes em que ele tem mais confiança. É do jogo. E a recíproca é verdadeira, do atleta para o treinador. É o famoso "dar match". O que eu discordo é quando uma eventual birra ou indisposição pessoal fica acima do merecimento. Aí não dá. A seleção brasileira tem de estar, sempre, em primeiro lugar.

Não acho que seja o caso do Mister Ancelotti, que fique claro. Ele conhece o talento de Neymar. Sabe gerir um grupo com estrelas, como no Milan e no Real Madrid. Tem consciência, portanto, da necessidade de contar com o craque na hora da decisão.

Em 2002, confesso que fiquei muito puto de não ser convocado. Esperava muito me despedir da Seleção ganhando mais uma Copa. E sentia a torcida dos brasileiros para que eu jogasse naquele ano. Ainda bem que os caras que foram deram conta do recado e trouxeram a taça para o Brasil. Cumpriram a missão, não dá pra negar. Mas, todo jogador que já esteve cotado para a Seleção e acabou não indo, sabe o gostinho amargo que fica.

Eu não estou aqui para fazer as contas com o passado. O treinador à época deve ter tido suas razões pra não me levar. Acabou ganhando o penta e tem o meu respeito e de todo o Brasil por isso! Mas, com toda a certeza, se tivessem me levado, a gente teria ganhado também, só que dando um show muito mais bonito…

Eu ainda tenho esperança de ver o Neymar provando em campo, no Brasileirão, que merece estar na lista final de convocação e trazer o hexa. É natural que os amistosos sirvam de teste para quem precisa ser testado. Não era o meu caso nem é o do Neymar. No fim, o que conta mesmo é a necessidade de o time ter um jogador fora-de-série, que faça os caras olharem pra ele e terem aquela mistura de respeito, reverência e medo que só os grandes nomes do futebol impõem.

Ir a uma Copa do Mundo representa o ápice de uma carreira. Eu me preparei muito pra ganhar a Copa de 94, cheguei bem, em totais condições. Tenho certeza de que o Neymar se sente assim também. Vai com tudo, se for convocado.

Quero deixar claro que, embora seja totalmente a favor da ida de Neymar, torcerei pelo hexa da mesma forma se ele não for. Mas fica o recado: se liga, Mister!