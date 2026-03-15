Ancelotti irá definir os convocados para defender a Seleção Brasileira nos amistosos contra França e Croácia - RAFAEL RIBEIRO/CBF

Ancelotti irá definir os convocados para defender a Seleção Brasileira nos amistosos contra França e CroáciaRAFAEL RIBEIRO/CBF

Publicado 15/03/2026 15:56

Fala, Galera! Amanhã sai mais uma lista de convocados do Mister Ancelotti, a última antes da tão aguardada convocação para a Copa do Mundo de 2026.

É, portanto, a mais importante de todas até agora. Acho muito improvável que algum novo jogador surja na lista para a Copa sem antes pintar nessa, feita para os amistosos preparatórios, contra França e Croácia.

E quais são as dúvidas ainda do Mister? Posso apontar algumas. A primeira, claro, é a ida ou não de Neymar, o melhor jogador brasileiro que surgiu nos últimos vinte anos. Eu já falei antes e repito: craque tem de jogar! Antes da Copa, ele vai ter cerca de um mês para se preparar, é tempo mais do que suficiente para se condicionar e devolver a forma física de um jogador. Nesse tempo, certamente haverá amistosos para manter o ritmo de jogo. Neymar está jogando o Brasileirão, um dos campeonatos mais difíceis do mundo. É verdade que não tem mais a mesma velocidade de quando tinha 20 anos, mas isso acontece com qualquer jogador durante a carreira. Ele compensa isso, e muito, com o talento e a técnica. Pode até não jogar todas as partidas nem todo o tempo, claro, mas não tenho dúvidas de que o levaria.

Nas laterais, muitos testes e poucas certezas. As duas opções do Mônaco, Vanderson na direita e Caio Henrique na esquerda, se machucaram e não farão parte da lista de amanhã. Alex Telles e Vitinho do Botafogo podem ser testados novamente. O único que parece garantido pra Copa é o Wesley, que está voando na Roma. A solução pode ser chamar Danilo e Militão, que jogam tanto de zagueiro quanto de lateral.

Alisson, Marquinhos e principalmente Casemiro e Bruno Guimarães são os homens de confiança do sistema defensivo. À frente, perdemos Rodrygo, desfalque importante. Vini Jr. está garantido, junto com Estevão, Raphinha e Matheus Cunha. O menino Endrick está arrebentando no Lyon, depois de ter sido dispensado injustamente do Real Madrid. Acho que ele estará amanhã na lista e tem tudo para ir à Copa. Outra grande aposta minha é no Rayan. Acredito que ele vai ser convocado. Vamos ficar de olho!

Aliás, o Rayan está na pré-lista, divulgada pela imprensa, junto com o Vitor Roque e o Igor Thiago. Eles devem ser testados nessa Data Fifa. Outro que eu não deixaria de fora seria o João Pedro, do Chelsea. O moleque é bom!

Pra resumir, temos muitos jogadores bons, a maioria jovens. Alguns outros veteranos cascudos, importantes para o equilíbrio. Mas o que decide campeonato mesmo, ainda mais de tiro curto como uma Copa, é o craque, o diferenciado. Não adianta. Por isso que insisto na importância de levar o melhor da nossa atualidade, Neymar. Olho nele, Mister!

Estamos voltando Romário e Romarinho com a camisa do América Wandré Silva / AFC

O meu Mecão já está se preparando para a temporada. Teremos a série A2 carioca e, depois de 15 anos, voltaremos a uma competição nacional, na série D. O sorteio foi fod@ pra gente! Vamos pegar times de tradição, como as Lusas paulista e carioca, o Madureira, o Água Santa e o mineiro Pouso Alegre. Mas o Mecão tem a camisa mais pesada. Iremos com tudo, com o meu herdeiro Romarinho no ataque e muita confiança na força da camisa rubra! Sangueee!