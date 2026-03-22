Rio - Vasco da Gama e Grêmio se enfrentam neste domingo (22), em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 16h (horário de Brasília), em São Januário. O Cruz-Maltino busca manter a invencibilidade sob o comando de Renato Gaúcho.
Onde assistir
O jogo terá transmissão da Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).
Como chega o Vasco:
O Vasco chega em boa fase. Desde a chegada de Renato Gaúcho, a equipe ainda não foi derrotada: são duas vitórias e um empate. Na última quarta-feira(18), venceu o Fluminense por 3 a 2, de virada. No campeonato, o time ocupa a 10ª colocação, com oito pontos.
Para o duelo, o Cruz-Maltino terá um reforço importante. Cauan Barros, que cumpria suspensão, está de volta e deve iniciar entre os titulares. A tendência é que o treinador mantenha a estrutura com três volantes e não faça muitas mudanças em relação ao time que venceu o Fluminense na última rodada.
O Grêmio chega após triunfo em casa. A equipe derrotou o Vitória por 2 a 0 na última quinta-feira (19), com gol contra de Camutanga e outro de Amuzu. O time ocupa a 7ª colocação, com 11 pontos, e soma oito jogos de invencibilidade.
Para o confronto, o técnico Luís Castro terá um desfalque importante. O lateral-esquerdo Marlon sofreu lesão e passou por cirurgia, Caio Paulista deve assumir a vaga. Por outro lado, o volante Arthur e o zagueiro Gustavo Martins retornam após lesões musculares. Noriega e Monsalve, que começaram no banco na última partida, devem iniciar jogando.
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