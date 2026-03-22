Leonardo Jardim em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Leonardo Jardim em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 22/03/2026 09:25

Rio - Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo (22), em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 20h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena. O Rubro-Negro busca manter a invencibilidade com o técnico Leonardo Jardim e entrar no G4.

Onde assistir:

O jogo terá transmissão Premiere(pay-per-view), Record (TV aberta) e Cazé TV (Youtube).

Como chega o Corinthians

O Corinthians chega pressionado. A equipe empatou por 0 a 0 com a Chapecoense na última quinta-feira (19) e não vence há sete jogos. A última vitória foi contra o Athletico Paranaense, em fevereiro, pela 2ª rodada do Brasileirão. Atualmente, o time ocupa a 9ª colocação, com nove pontos.



Para o duelo, o técnico Dorival Júnior terá retornos importantes. Gabriel Paulista, André Carrillo e Memphis Depay podem iniciar entre os titulares. Por outro lado, o time terá o desfalque de Allan, por questões contratuais, já que pertence ao Flamengo, além de Kaio César, com edema na coxa.

Como chega o Flamengo

O Flamengo chega em boa fase. A equipe goleou o Remo por 3 a 0 na última quarta-feira (18), no Maracanã, com gols de Léo Ortiz, Samuel Lino e Luiz Araújo. O Rubro-Negro ainda não perdeu sob o comando de Leonardo Jardim: são três vitórias e um empate. A equipe ocupa a 5ª colocação, com 13 pontos.



Para o confronto, o Rubro-Negro terá desfalques de dois titulares. Léo Pereira e Erick Pulgar estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Vitão e Evertton Araújo são os favoritos para as vagas. Gonzalo Plata não foi relacionado por opção técnica.

Flamengo X Corinthians

8ª rodada Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Matheus Pereira (André Carrillo) e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Vitão e Alex Sandro; Evertton Araújo (De la Cruz), Jorginho e Arrascaeta (Carrascal); Paquetá (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.



Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistente 1: Bruno Boschilia (PR)

Assistente 2: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Wagner Reway (SC)