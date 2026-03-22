John Textor estava incomodado com o trabalho de Martín AnselmiVitor Silva / Botafogo
Entenda o motivo para Textor demitir Anselmi no Botafogo
SAF do Glorioso terá de pagar milionário pela rescisão de contrato com o técnico
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Botafogo faz proposta por zagueiro Anthony, do Goiás
Clube tenta acordo sem custos e com divisão de direitos econômicos
Botafogo demite Martín Anselmi mesmo após vitória no Brasileirão
Técnico argentino não resiste ao desempenho ruim do Glorioso nas últimas partidas
Jogadores do Botafogo celebram vitória nas redes e destacam retomada no Brasileirão
Barboza e Alex Telles comentam importância do resultado após o triunfo do Glorioso
Pressionado no Botafogo, Anselmi se vê com respaldo dos jogadores
Técnico argentino exalta relação com elenco alvinegro e celebra fim de sequência negativa
Barboza mostra alívio com vitória do Botafogo e defende Anselmi
Zagueiro celebra resultado e exalta trabalho do técnico argentino
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