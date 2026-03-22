John Textor estava incomodado com o trabalho de Martín Anselmi - Vitor Silva / Botafogo

John Textor estava incomodado com o trabalho de Martín AnselmiVitor Silva / Botafogo

Publicado 22/03/2026 16:50 | Atualizado 22/03/2026 19:07

O principal motivo de insatisfação do empresário americano foi com a exposição da defesa alvinegra, um problema recorrente neste início de temporada. O entendimento do dono da SAF é que o comandante argentino foi "teimoso", segundo o site 'ge', com suas convicções ao escalar um time sem volante defensivo e não cumpriu com a flexibilidade que prometeu quando foi entrevistado para assumir o comando do time.



Líderes do Botafogo tentam mudar decisão de Textor

O maior problema é que jogadores e parte da diretoria e no Brasil não concordaram com a decisão de Textor. Inclusive, neste domingo, lideranças do elenco conversaram com o americano para tentar demovê-lo da ideia de demissão, sem sucesso.



gostava do trabalho do dia a dia, apesar da falta de resultados. Em entrevista após o jogo de sábado, Barboza chegou a dizer que em certos momentos eram os jogadores que não conseguiam colocar em prática o que havia sido trabalhado.

Anselmi tinha o apoio do grupo , que. Em entrevista após o jogo de sábado, Barboza chegou a dizer que em certos momentos eram os jogadores que não conseguiam colocar em prática o que havia sido trabalhado.

Além da mudança de comando no meio da temporada, o Botafogo ainda terá de incluir mais uma dívida a pagar. Afinal, a rescisão o obrigará a pagar a Anselmi todo o valor de salário até o fim do contrato, em dezembro de 2027, estimado em 4 milhões de euros (cerca de R$ 24,3 milhões).