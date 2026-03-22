Artur Jorge assinou com o Cruzeiro até o fim de 2027Divulgação/Cruzeiro
Botafogo perde membro da comissão técnica para o Cruzeiro de Artur Jorge
Analista de desempenho foi chamado pelo técnico português e aceitou proposta
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