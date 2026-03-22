Artur Jorge assinou com o Cruzeiro até o fim de 2027 - Divulgação/Cruzeiro

Artur Jorge assinou com o Cruzeiro até o fim de 2027Divulgação/Cruzeiro

Publicado 22/03/2026 15:00

analista de desempenho do Botafogo, Rodrigo Mira.

O Cruzeiro anunciou a contratação de Artur Jorge neste domingo (22). Junto ao técnico português o clube mineiro também contratou o

O profissional estava no Glorioso desde 2014 e trabalhou com Artur Jorge em 2024. A escolha deveu-se ao fato de Franclim Carvalho, que costuma fazer parte da comissão técnica do português, não vir ao Brasil por questões pessoais.



Além do ex-Botafogo, também chegam os auxiliares André Cunha e João Cardoso, e o preparador físico Tiago Lopes. Esses três também trabalharam na SAF alvinegra.



Artur Jorge assinou com o Cruzeiro até o fim de 2027 e chega para substituir Tite, demitido após início ruim de Brasileirão. O clube mineiro é o penúltimo colocado, com apenas três pontos em sete rodadas.