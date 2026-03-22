O zagueiro holandês Geertruida (de azul), do Sunderland, foi alvo de insultos racistasAFP
Newcastle x Sunderland, pela Premier League, é paralisado por denúncia de racismo
Juiz aciona protocolo antirracismo após ataques da torcida dos donos da casa
Premier League se posiciona sobre racismo
Virada no fim do clássico
Newcastle x Sunderland, pela Premier League, é paralisado por denúncia de racismo
Juiz aciona protocolo antirracismo após ataques da torcida dos donos da casa
Castillo faz primeiro gol pelo Fluminense e destaca importância da equipe
Atacante decide vitória sobre o Atlético-MG e celebra momento com o elenco
Barcelona vence mais uma e mantém boa vantagem no Campeonato Espanhol
Em casa, time catalão supera por 1 a 0 o Rayo Vallecano
Barrado, Plata está vivendo seus últimos dias de Flamengo
Jogador não consta entre os relacionados para o jogo contra o Corinthians, neste domingo (22)
Comentarista do UFC alerta para riscos de card na Casa Branca: 'Estamos em guerra'
Joe Rogan questionou timing do evento, em junho, e prevê esquema de segurança máximo em Washington; veja e opine
Ex-Botafogo, Rafael Navarro marca e dá assistência em vitória do Colorado Rapids na MLS
Brasileiro chega ao terceiro gol na temporada e ao 36º pelo clube
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.