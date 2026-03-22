O zagueiro holandês Geertruida (de azul), do Sunderland, foi alvo de insultos racistas - AFP

O zagueiro holandês Geertruida (de azul), do Sunderland, foi alvo de insultos racistasAFP

Publicado 22/03/2026 13:18

O clássico entre Newcastle e Sunderland, neste domingo (22), teve um caso de racismo. Além de um desfecho dramático, com virada nos minutos finais, a partida que terminou 2 a 1 para os visitantes ficou marcada pela paralisação seguindo o protocolo antirracismo.



A situação aconteceu no início do segundo tempo, quando o Newcastle vencia por 1 a 0, gol de Gordon. Torcedores do time proferiram ofensas racistas ao zagueiro Lutsharel Geertruida, do Sunderland.



Diante do fato, o árbitro Anthony Taylor interrompeu o confronto e reuniu os capitães das duas equipes à beira do campo. A conversa também envolveu integrantes das comissões técnicas, enquanto o protocolo antirracismo era aplicado. Após alguns minutos, o duelo foi retomado.



Premier League se posiciona sobre racismo



Em comunicado oficial, a liga inglesa ofereceu apoio a Geertruida e informou que o caso será investigado.



“O racismo não tem lugar em nosso esporte, nem em qualquer lugar da sociedade. Continuaremos a trabalhar com as partes interessadas e as autoridades para garantir que nossos estádios sejam um ambiente inclusivo e acolhedor para todos”, citou a nota.



Virada no fim do clássico



Após a interrupção, o Sunderland empatou com Tabi. E nos acréscimos, o conseguiu a virada com Brobbey.





