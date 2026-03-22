Leonardo Jardim em conversa com Gonzalo Plata no Flamengo - Flamengo TV

Leonardo Jardim em conversa com Gonzalo Plata no FlamengoFlamengo TV

Publicado 22/03/2026 12:20

Na coluna da última sexta-feira (20), abordamos a situação de Gonzalo Plata e Leonardo Jardim no Flamengo. Expusemos os indícios de indisciplina que, apesar de terem rendido multas, eram amplamente ignorados pela comissão técnica anterior.



E não deu outra.



Jardim não relacionou Gonzalo Plata para o jogo deste domingo (22), contra o Corinthians, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Itaquera, e o jogador já começa a se preparar para deixar o Mengão.



Os casos de indisciplina do atacante foram levados ao conhecimento do treinador português logo após sua chegada ao clube, e mesmo depois de conversas sérias, em que Jardim explicou o que precisava para que o atleta voltasse a ser peça importante no elenco, as coisas não mudaram.



Plata segue com os mesmos comportamentos que eram desconsiderados pela antiga comissão técnica, o que desagradou a Leonardo Jardim. Este não se fez de rogado e cortou o jogador, que pode ser negociado na próxima janela de transferências, em julho.



Vejam mais:

Jardim é conhecido por ser um treinador paciente, mas linha dura, o que motivou Bap, presidente do Flamengo, a escolhê-lo como substituto de Filipe Luís.



Bap deu ao português total autonomia no vestiário para fazer as mudanças que julgasse necessárias.



Jardim restaurou a concentração antes de jogos no Rio, proibiu o uso de celulares no vestiário e a volta do treino de reativação muscular no dia de partidas. Prática que não era executada desde a época de Jorge Jesus.



O Flamengo volta a campo neste domingo (22), contra o Corinthians, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h30, na Neo Química Arena.