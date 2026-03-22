Leonardo Jardim em conversa com Gonzalo Plata no FlamengoFlamengo TV

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Fabrício Lopes
Na coluna da última sexta-feira (20), abordamos a situação de Gonzalo Plata e Leonardo Jardim no Flamengo. Expusemos os indícios de indisciplina que, apesar de terem rendido multas, eram amplamente ignorados pela comissão técnica anterior.

E não deu outra.

Jardim não relacionou Gonzalo Plata para o jogo deste domingo (22), contra o Corinthians, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Itaquera, e o jogador já começa a se preparar para deixar o Mengão.
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Os casos de indisciplina do atacante foram levados ao conhecimento do treinador português logo após sua chegada ao clube, e mesmo depois de conversas sérias, em que Jardim explicou o que precisava para que o atleta voltasse a ser peça importante no elenco, as coisas não mudaram.

Plata segue com os mesmos comportamentos que eram desconsiderados pela antiga comissão técnica, o que desagradou a Leonardo Jardim. Este não se fez de rogado e cortou o jogador, que pode ser negociado na próxima janela de transferências, em julho.
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Jardim é conhecido por ser um treinador paciente, mas linha dura, o que motivou Bap, presidente do Flamengo, a escolhê-lo como substituto de Filipe Luís.

Bap deu ao português total autonomia no vestiário para fazer as mudanças que julgasse necessárias.

Jardim restaurou a concentração antes de jogos no Rio, proibiu o uso de celulares no vestiário e a volta do treino de reativação muscular no dia de partidas. Prática que não era executada desde a época de Jorge Jesus.

O Flamengo volta a campo neste domingo (22), contra o Corinthians, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h30, na Neo Química Arena.
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