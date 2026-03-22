Leonardo Jardim em conversa com Gonzalo Plata no FlamengoFlamengo TV
E não deu outra.
Jardim não relacionou Gonzalo Plata para o jogo deste domingo (22), contra o Corinthians, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Itaquera, e o jogador já começa a se preparar para deixar o Mengão.
Plata segue com os mesmos comportamentos que eram desconsiderados pela antiga comissão técnica, o que desagradou a Leonardo Jardim. Este não se fez de rogado e cortou o jogador, que pode ser negociado na próxima janela de transferências, em julho.
Bap deu ao português total autonomia no vestiário para fazer as mudanças que julgasse necessárias.
Jardim restaurou a concentração antes de jogos no Rio, proibiu o uso de celulares no vestiário e a volta do treino de reativação muscular no dia de partidas. Prática que não era executada desde a época de Jorge Jesus.
O Flamengo volta a campo neste domingo (22), contra o Corinthians, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h30, na Neo Química Arena.
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